logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marinović nakon remija Borca i IMT-a: Dobra provjera za nas, sa nekim igračima nismo htjeli da rizikujemo

Marinović nakon remija Borca i IMT-a: Dobra provjera za nas, sa nekim igračima nismo htjeli da rizikujemo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Trener crveno-plavih sumirao je duel sa superligašem Srbije (1:1).

Vinko Marinović o utakmici Borac IMT Izvor: Screenshot

Fudbaleri Borca remizirali su ovog petka sa ekipom IMT-a rezultatom 1:1 u trećoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru.

U meču igranom na stadionu "Radomir Antić" u Užicu, Borac je prvi stigao do prednosti, pogotkom Sandija Ogrineca iz 27. minuta, dok je konačan rezultat postavio Stefan Šapić 15 minuta prije kraja drugog poluvremena.

"Nakon prve dvije utakmice u kojima smo pobijedili, ovu smo odigrali neriješeno, ali ipak željeli smo i sada da upišemo trijumf. Mislim da smo tokom utakmice imali dvije-tri dosta dobre šanse i da protivniku praktično nismo ni dozvolili nijednu priliku da nas ugrozi. Dobili smo jedan gol iz prekida, pored ovog gola kog smo dali. Imali smo još dvije-tri dobre prilike koje nismo iskoristili, ali sve u svemu, dobra provjera za nas, naravno, i utakmica koja će nam pomoći u u ovoj pripremi za Evropu koja nam slijedi", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred kamerama TV Arena sport.

Prije meča sa ekipom sa Novog Beograda, Borac je porazio Jedinstvo Puteve (8:0) i Sutjesku iz Nikšića (1:0).

Do kraja priprema ostao je još duel sa ruskim Ahmatom (29.jun), nakon čega slijedi povratak u Banjaluku i posljednja priprema za okršaj sa Levskim (7. jul, Gradski stadion).

"Dobili smo sigurno ekipu koja je, hajde da tako kažem, možda i najkvalitetnija od onih koje smo mogli da dobijemo. Nema puno vremena, naravno. Očekujem da nam se priključe i neki igrači koji su danas imali neke sitne probleme, tu prije svega mislim na Jojića i Grahovca. Imamo još i Romeru, to su neki igrači koje nismo htjeli danas da opteretimo da ne bismo napravili neki rizik od povrede. Sve u svemu, ostaju nam još tri dana boravka na Zlatiboru, utakmica protiv ruskog Ahmata i, naravno, povratak u Banjaluku i priprema za ovu utakmicu protiv Levskog."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac fudbal IMT treneri Vinko Marinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC