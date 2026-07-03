Levski objavio "pravila ponašanja" za gostovanje Borcu: Šta se ne smije na Gradskom stadionu u Banjaluci?

Sofijski klub oglasio se saopštenjem na sajtu.

Izvor: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca i Levskog će sljedećeg utorka (7. jul), sa početkom u 20.30 časova, odmjeriti snage na Gradskom stadionu u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prije nekoliko dana je najavljeno da će put gada na Vrbasu krenuti oko 500 pristalica bugarskog šampiona, a s tim u vezi, klub iz Sofije oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu, objavivši "pravila ponašanja" za svoje navijače na ovom gostovanju.

"Navijači Levskog,

U utorak, 7. jula, naš voljeni klub započinje svoj evropski put na najvišem mogućem nivou – u Ligi šampiona. Svi osjećamo uzbuđenje pred prvu utakmicu protiv Borca (Banja Luka), ali vas istovremeno pozivamo da pružite podršku timu bez ikakvih ispada rasizma, ksenofobije ili diskriminacije, kao i bez političkih parola.

Domaćini iz Borca su nas obavijestili da na stadion neće biti dozvoljeno unošenje sljedećih predmeta: oružja, pirotehničkih sredstava i bilo kakvih zapaljivih materijala, staklenih flaša, opojnih sredstava, alkohola, lasera, oštrih ili velikih predmeta koji bi mogli poslužiti kao oružje, kao i bilo kakvih zastava sa zabranjenim ili diskriminatornim sadržajem.

Podsjećamo vas da se FK Levski nalazi u probnom periodu, tokom kojeg i najmanji prekršaj može da dovede do zabrane prodaje ulaznica navijačima 'plavih' za narednu evropsku utakmicu na gostujućem terenu.

Podržite Levski svim srcem i dušom, ali istovremeno i mudro jer je timu potreban njegov 12. igrač. Samo Levski!", istakli su iz bugarskog kluba.

Revanš utakmica u Sofiji igra se 14. jula, na stadionu "Georgi Asparuhov", sa početkom u 19.30 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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