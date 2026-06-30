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Šampion Bugarske imaće podršku na meču protiv Borca: 500 navijača Levskog dolazi u Banjaluku!

Šampion Bugarske imaće podršku na meču protiv Borca: 500 navijača Levskog dolazi u Banjaluku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Bugarski šampion pokušao da dobije još više ulaznica za meč u Banjaluci, ali nije uspio u tome.

500 navijača Levskog dolazi u Banjaluku Izvor: Twitter/IanPolska_99

Fudbaleri Borca poraženi su od Ahmata 3:1 u posljednjoj provjeri pred početak nove sezone koji slijedi za sedam dana kada u Banjaluku stiže Levski iz Sofije.

Šampion Bugarske na prvi meč prvog kola kvalifikacija stiže sa svojim navijačima i imaće solidnu podršku na Gradskom stadion. Levski je objavio da je počeo rezervaciju ulaznica za gostujući duel sa Borcem, te da je dobio 5 odsto kapaciteta, što je oko 500 ulaznica.

„Čelnici našeg protivnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, borca odobrili su prema UEFA pravilima 5 odsto kapaciteta stadiona za „plave“. Zbog toga Levski ima izuzetno ograničen broj karata za prodaju. Uprkos našim naporima da se poeća kvota za gostujuće navijače odluka je definitivna i neće biti promijenjena“, naveli su, između ostalog iz Levskog.

Kako je naveo sofijski klub danas počinje rezervacija ulaznica za vlasnike sezonskih karata, uz ograničenje od jedne karte za gostujuću utakmicu po vlasniku sezonske.

U Sofiji vlada prava euforija nakon osvajanja prve šampionske titule za Levski poslije 17 godina, a već sada prodano je oko 11.000 sezonskih karata za narednu sezonu, pišu "Nezavisne novine".

Očekuje se da većina prisutnih navijača iz Bugarske budu članovi navijačke grupe "Sektor B“, koja važi i za jednu od najproblematičnijih navijačkih grupa u Bugarskoj.

Tokom kvalifikacija za Konferencijsku ligu u julu 2023. godine Levski se sastao sa Škupijem, a tada je došlo do velikog sukoba gostujućih i domaćih navijača u Skoplju. Jedan navijač Levskog je uboden nožem, a njoj 19 je privedeno, kao i dvojica navijača Škupija.

U revanšu u Sofiji nije bilo dozvoljeno prisustvo gostujućih navijača.

U februaru ove godine napravili su incident na meču Superkupa Bugarske kada su rasističkim povicima vrijeđali fudbalera Ludogoreca Bernarda Tekpitija.

Tagovi

Levski FK Borac Liga šampiona

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