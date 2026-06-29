Penal, isključenje Jakšića i kiks Šiškovskog u "generalci" Borca: Poraz od Ahmata pred duel sa Levskim!

Banjalučki Borac poražen od Ahmata iz Groznog u posljednjoj provjeri pred početak nove sezone.

Izvor: vkvideo.ru/FK Ahmat

Fudbaleri Borca poslije dvije pobjede i remija upisali su i poraz na pripremama za novu sezonu.

U posljednjoj provjeri pred duel sa Levskim u Ligi šampiona ekipa Vinka Amrinoviča poražena je od Ahmata iz Groznog rezultatom 3:1.

Trener Borca Vinko Marinović ne može biti zadovoljan onim što je prikazala njegova ekipa, a meč su obilježili isključenje Nemanje Jakšića, kiks Damjana Šiškovskog nakon čega je rijšeno pitanje pobjednika, te možda i prelako dosuđen jedanaesterac nakon čega je čečenska ekipa završila posao u ovom meču.

Nakon prilično „mirnih“ 15 minuta, zaprijetio je Borac u 15. minutu kada je šutirao Hrelja sa dvadesetak metara, a njegov udarac odbranio golman Uljanov.

Početni sastavi FK Borac: Ćetković, Jakšić, Saničanin, Paskval , Erera, Ogrinec, Jojić, Savić, Hrelja, Hiroš, Juričić Ahmat: Uljanov, Adamov, Cake, Ibišev, Bogosavac, Keliano, Ismael, Kasintura, Kenžebek, Samorodov, Melkadze

U 22. minutu sjajnu priliku propustio je Stefan Savić. Nakon povratnog pasa Jojića imao je Savić vremena i prostora da gađa gdje želi, na kraju je to loše uradio i njegov prizemni udarac je izblokiran.

Crveno-plavi su odmah kažnjeni za ovaj promašaj. U narednom napadu Ahmat je napao po desnoj strani lopta je stigla do Egaša Kasinture koji pogađa mrežu Ćetkovića za vođstvo ekipe iz Groznog.

Malo je nedostajalo da čečenska ekipa povisi četiri minute kasnije, ubacio je Bogosavac loptu na peterac, ali dvojica njegovih saigrača nisu uspjeli da loptu skrenu u mrežu.

U međuvremenu je Nemanja Jakšić zaradio crveni karton. Štoper Borca koji je kao i na većini utakmica prošle sezone zauzeo poziciju desnog beka zaradio je dva brza žuta kartona i morao je da napusti teren. Crveno-plavi ipak nisu igrali sa igračem manje, pošto je u dogovoru dva kluba dozvoljena zamjena, pa je umjesto njega meč nastavio Viktor Rogan.

Fudbaleri Borca poravnali su rezultat vrlo brzo poslije povratka sa odmora između dva poluvremena, a strijelac je bio Sebastijan Erera.

Naredna uzbuđenja vidjeli smo nakon nešto više od sat vreemena igre. Na jednoj strani Šetinjin je pogodio spoljni dio mreže, a potom su Banjalučani imali priliku poslije kornera, reklamirali su i igranje rukom, ali nije dosuđen jedanaesterac.

Nije Borac uspio da stigne do preokreta, umjesto toga novo vođstvo Ahmata. I to poslije velike greške Šiškovskog. Nakon lijepe akcije Ahmata šutirao je Gadžijev, a golman Borca je loše intervenisao i lopta se odbila od njegovo koljeno, na nju je naletio Kasadžikov i pospremio ju u mrežu za vođstvo 2:1.

Imao je Sadulajev odličnu priliku kada je lijepim potezom u šesnaestercu izbacio Saničanina, a onda šutireo pored stative.

Fudbaler Ahmata ipak se upisao u strijelce pet minuta prije kraja. Elberdov je iznudio penal u duelu sa Saničanin, a precizan je bio Sadulajev za konačnih 3:1.

Borac je prije duela sa Ahmatom u prvom pripremnom meču savladao ekipu Jedinstvo Putevi rezultatom 8:0, potom je pobijedio Sutjesku iz Nikšića sa min imalnih 1:0, da bi zatim remizirao 1:1 sa IMT-om.

Crveno-plavi počinju novu sezonu u utorak 7. jula kada će na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekati Levski u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sedam dana kasnije igraće se revaš u Sofiji.