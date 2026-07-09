Vojvodina odmah mora da režira čudo: Novosađani kreću u evropsku odiseju, čeka ih pakao

Fudbaleri Vojvodine počinju kvalifikacije za Ligu Evrope protiv favorizovanog Ferencvaroša.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Vojvodine otvaraju sezonu protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a utakmica je na programu od 20 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu. Biće to jako zahtjevan zadatak za vicešampiona Srbije koji nije imao sreće na žrijebu i ukoliko hoće da "preživi" u drugom po jačini klupskom takmičenje, moraće da režira iznenađenje.

Ovo će biti prvi susret u istoriji ova dva kluba, a revanš je na programu za sedam dana u Budimpešti. Vojvodina je u pripremnom periodu odigrala tri meča uz skor od jedne pobjede, poraza i remija. Ono što raduje je to što su novosadski crveno-bijeli u generalnoj probi pred Evropu ubjedljivo slavili protiv Kluža sa 3:0.

Šta očekuje Tanjga?

Miroslav Tanjga je sa puno respekta govorio je favorizovanom protivniku.

"Prvi protivnik je po mjeri, jedna velika ekipa, koja budi poštovanje. Ferencvaroš je osvojio preko 60 trofeja, koja posljednjih godina igra redovno u Evropi i to je veoma organizovana i iskusna ekipa. Gledali smo nekoliko utakmica, posljednju nismo jer je bila zatvorena za javnost. Znamo s kim imamo posla. Što se tiče nas, odradili smo pripreme na Zlatiboru pa u Austriji i zadovoljni smo. Ali, ovo je prva takmičarska utakmica i ne možemo da kažemo da smo u takmičarskom ritmu, ali to nije alibi. Ulazimo u meč sa najvećim mogućim motivom i željom i fokusom. Znamo da se traži karta više i to je lijep podatak za sve nas. Ja sam obećao i na promociji da ćemo dati sve od sebe, a onda će vrijeme pokazati", rekao je trener Novosađana.

Trener Ferencvaroša Balaš Borbelj ima poteškoća pred ovaj duel, pošto ne može da računa na hrvatskog napadača Franka Kovačevića

"Imamo veoma izbalansiran sastav. Za svaku poziciju imamo po dvojicu, a ponekad čak i trojicu kvalitetnih igrača, tako da je konkurencija za mjesto u timu zaista velika. Franko, nažalost, ima manju povredu i neće biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu. Naravno, neću otkriti ko će početi meč, ali imamo nekoliko odličnih opcija", rekao je Borbelj.

Potencijalni sastav Vojvodine

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ne bi trebalo da bude iznenađenja u sastavu Vojvodine i očekuje se da na teren istrče jedanaestorica koji su uigravani na pripremama i nema problema sa povredama.

Dragan Rosić, L. Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros, Petrović, Đakovac, Ranđelović, Zukić, Mitrović, Mulahusejnović

Vojvodina baš nije imala sreće na žrijebu, pošto ako prođu Ferencvaroš čeka ih Tvente, a ako ispadnu idu na Ajaks u kvalifikacijama za Ligu konferencije.