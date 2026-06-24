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Ima Vojvodina još da radi: Poraz od prvaka Mađarske, istakao se Željko Gavrić

Ima Vojvodina još da radi: Poraz od prvaka Mađarske, istakao se Željko Gavrić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vojvodina je porazom od Đera započela pripreme za novu sezonu, a Željko Gavrić se istakao sa dva gola.

Vojvodina poražena od Đera u prijateljskoj utakmici Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina porazom je počela pripreme za novu sezonu pošto je danas u Austriji izgubila od Đera 1:2 (1:1). Probao je na ovom susretu Miroslav Tanjga sve novajlije koje su stigle ovog ljeta, tako da su šansu od starta dobili Đakovac i Mitrović, dok su zatim u nastavku ušli Redžić, Mulahusejnović i Zukić.

Mađarski šampion poveo je inače golom Željka Gavrića u petom minutu utakmice, kada se bivši fudbaler Crvene zvezde najbolje snašao pred golom Rosića.

Ipak, Vojvodina je brzo došla do izjednačenja golom Siniše Tanjge u 15. minutu, na asistenciju Milutina Vidosavljevića. U drugom dijelu Vojvodina je zaigrala sa potpuno novim timom, a Đer je do pobjede došao drugim golom Željka Gavrića, ovoga puta je krilni napadač pogodio u 53. minutu.

Biće ovo dobra priprema Vojvodine za mečeve protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope koje sredinom jula očekuju novosadski klub.

  • Vojvodina (prvo poluvrijeme): Rosić, Nikolić, Tanjga, Crnomarković, Baros, Poletanović, Đakovac, Mitrović, Vidosavljević, Ranđelović, Vukanović.
  • Vojvodina (drugo poluvrijeme): Gočmanac, Butean, Suč, Redžić, Sukačev, Mladenović, Petrović, Kolarević, Kokanović, Zukić, Mulahusejnović.

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Tagovi

FK Vojvodina prijateljska utakmica

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