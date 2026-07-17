Borac obara rekord: Mladen Jurkas ide u Holandiju za 1.7 miliona evra i 15 % od narednog transfera?

Golman Borca Mladen Jurkas na meti je holandskog NEC Nijmegena, koji ne žali para da dovede mladog čuvara mreže banjalučkog kluba.

Izvor: Promo/FK Borac

Mladen Jurkas jedini je reprezentativac Bosne i Hercegovine iz Premijer lige koji je bio učesnik Mundijala.

Sada se našao na meti holandskog NEC Nijmegena, koji je najprije ponudio crveno-plavima milion evra za njegov transfer.

S obzirom da je ta ponuda odbijena, Holanđani su pojačali ponudu na 1.7 miliona evra plus 15 procenata od narednog transfera.

Ovu informaciju otkrio je poznati sportski novinar Rudi Galeti, a sada se očekuje odgovor Borčevog rukovodstva, koji bi prema pisanju sarajevskih medija, mogao biti pozitivan.

‼️ EXCL | Borac unexpectedly rejected NEC’s initial €1m bid for Mladen Jurkas after initially indicating they were open to a deal at that price.



The Dutch club has now submitted an improved offer worth €1.7m plus a 15% sell-on clause.



Borac’s response is now awaited.https://t.co/oEDUWn1tQlpic.twitter.com/Yln8R5wvgC — Rudy Galetti (@RudyGaletti)July 17, 2026

Posebno, jer je u pitanju najveći transfer u istoriji kluba sa Gradskog stadiona.

Dosadašnji rekord držao je Enver Kulašin, koji je prema podacima “Transfermarkta” za 700.000 evra prešao u turski Gazijantep.

Inače, NEC je prethodne sezone u Holandiji osvojio treće mjesto i prvi put će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

(MONDO)