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Borac obara rekord: Mladen Jurkas ide u Holandiju za 1.7 miliona evra i 15 % od narednog transfera? 1

Borac obara rekord: Mladen Jurkas ide u Holandiju za 1.7 miliona evra i 15 % od narednog transfera?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Golman Borca Mladen Jurkas na meti je holandskog NEC Nijmegena, koji ne žali para da dovede mladog čuvara mreže banjalučkog kluba.

Mladen Jurkas Izvor: Promo/FK Borac

Mladen Jurkas jedini je reprezentativac Bosne i Hercegovine iz Premijer lige koji je bio učesnik Mundijala.

Sada se našao na meti holandskog NEC Nijmegena, koji je najprije ponudio crveno-plavima milion evra za njegov transfer.

S obzirom da je ta ponuda odbijena, Holanđani su pojačali ponudu na 1.7 miliona evra plus 15 procenata od narednog transfera.

Ovu informaciju otkrio je poznati sportski novinar Rudi Galeti, a sada se očekuje odgovor Borčevog rukovodstva, koji bi prema pisanju sarajevskih medija, mogao biti pozitivan.

Posebno, jer je u pitanju najveći transfer u istoriji kluba sa Gradskog stadiona.

Dosadašnji rekord držao je Enver Kulašin, koji je prema podacima “Transfermarkta” za 700.000 evra prešao u turski Gazijantep.

Inače, NEC je prethodne sezone u Holandiji osvojio treće mjesto i prvi put će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

(MONDO)

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FK Borac Mladen Jurkas

Komentari 1

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Осим што ће богати чланови управе постати још богатији, шта клуб и навијачи имају од тог. Чим крене похвала продајом играча нема ту више фудбала

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