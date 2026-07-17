"Sad sam Šekil O'Nilović i volim Hrvate"

Nekadašnji NBA košarkaš Šekil O'Nil voli Hrvate i sebi prepravlja prezime.

Izvor: Facebook/Dubrovnik - Old Town

Legendarni američki košarkaš Šekil O'Nil tople ljetnje dane provodi na Jadranskom moru, odnosno u Dubrovniku gdje se već drugu godinu uzastopno opušta. Očigledno mu Hrvatska i Dubrovnik prijaju, pa je pored fotografija sa slavnim Dinom Rađom odlučio da i sam obavijesti javnost koliko mu je lijepo.

Ovog puta je on bio u glavnoj ulozi - snimio je kratak video na kojim govori da voli Hrvate, da mu je predivno i da se nada povratku narednog ljeta. Takođe, Šekil O'Nil je sebi dodao nastavak, pa se zbog boravka u Hrvatskoj privremeno preziva O'Nilović.

"Ne zovem se Šekil O'Nil nego Šekil O'Nilović. Ovo mi je drugi put da sam u Dubrovniku, predivno mi je, super mi je grad, nadam se da ću se vratiti i dogodine. Svi znaju da O'Nilović voli Hrvate, klub je fantastičan, ljudi, zabava... Hvala, Dubrovnik. Ako me sretnete u Hrvatskoj - ja nisam Šekil O'Nil nego Šekil O'Nilović", rekao je čuveni košarkaš i dodao: "Hvala".

Boravak u Hrvatskoj za O'Nil(ović)a nije samo odmor već i posao. On se posljednjih godina bavi puštanjem muzike, pa je na obali Jadranskog mora imao nastup zbog kojeg je ponovo posjetio ovaj dio svijeta. Njegova DJ karijera zanimljiv je dodatak životu jednog od najboljih košarkaša svoje generacije, pošto tokom sezone radi kao košarkaški analitičar, a onda se opušta uz muziku.

Davne 1992. godine O'Nil je sa prve pozicije draftovan u NBA ligu, a to je bio samo početak velike karijere. Nastupao je u narednim godinama za Orlando, LA Lejkerse, Majami, Finiks, Klivlend i Boston, ali u posljednja tri tima nije ostavio dubok trag. Najbolje partije bilježio je u Orlandu i Los Anđelesu, gdje je sa Lejkersima tri puta osvajao titulu. Kasnije je šampion bio i sa ekipom Majamija, a gotovo svi ga smatraju najdominantnijim centrom svoje generacije.

Bonus video:

Pogledajte 00:31 Šakil O'Nil puštao muziku na žurci u Hrvatskoj, na binu izašli Dončić i Dragić Izvor: Instagram/the_1_dragonn Izvor: Instagram/the_1_dragonn

(MONDO)