Džonatan Motli bio je dugogodišnja želja uprave Crvene zvezde i konačno je stigao na Mali Kalemegdan.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Doskorašnji igrač Hapoela iz Tel Aviva Džonatan Motli, predstavljen je kao najnovije pojačanje Crvene zvezde. On je završio svoju dvogodišnju epizodu u Izraelu i biće velika uzdanica crveno-bijelih u reketu u novoj sezoni. Kada je riječ o uslovima koje je dobio na Malom Kalemegdanu, izraelski mediji donose zanimljive detalje.

Navodno će Crvena zvezda izdvojiti više od 1,5 miliona dolara za Motlijevu platu, dok će Hapoel isplatiti preostali dio iznosa koji mu pripada po ugovoru koji je produžio u martu.

Vidi opis Gospodski dogovor Crvene zvezde i Hapoela: Otkriveni detalji transfera Džonatana Motlija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ahmet Okatali / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Navodno je Motli pristao na dvogodišnje produženje ugovora vrijedno 5 miliona dolara, ali se vjeruje da je stvarna vrijednost tog ugovora nešto manja, navodi "Izrael Hajom". Pojedini mediji iz Izraela pišu da je jedan od razloga napuštanja Hapoela bio i taj što Motli nije bio zadovoljan statusom kod trenera Dimitrisa Itudisa.

Imao je iskusni centar znatno manju ulogu nego prethodne sezone, u Evroligi je u prosjeku bilježio 8,3 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija za oko 15 minuta po utakmici. Njegovi procenti šuta su bili jako dobri, pošto je pogađao 65,4% šuteva za dva poena i 48,8% šuteva za tri poena.

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(MONDO)