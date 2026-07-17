Crvena zvezda ima novog košarkaša: Ovaj potpis se dugo čekao na Malom Kalemegdanu

Američki košarkaš Džonatan Motli biće novo oružje Crvene zvezde na centarskoj poziciji.

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Košarkaški klub Crvena zvezda ima novo pojačanje - odmah nakon što je predstavila njemačkog reprezentativca Davida Kramera. Sljedeći inostrani košarkaš koji potpisuje ugovor sa srpskim klubom je Džonatan Motli, dosadašnji centar Hapoela iz Tel Aviva i velika želja crveno-bijelih prije skoro dvije godine.

Kako prenosi Meridian sport, iskusni Motli će potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom nakon što je postalo jasno da se rastaje sa izraelskim timom u kojem je proveo prethodne dvije sezone i osvojio Evrokup. Motli je bio jedan od najzanimljivijih igrača na tržištu koje je Hapoel uspio da privuče kada je započeo ambiciozan projekat na čijem je kraju bio cilj stvaranja najmoćnijeg tima evropske košarke.

Prije igranja u Izraelu iskusni košarkaš gradio je NBA karijeru u dresu Dalasa i LA Klipersa, a zatim je igrao za Inčon u Južnoj Koreji, Lokomotivu Kubanj u Rusiji i Fenerbahče u Turskoj. U dresu turskog kluba prvi put je nastupio u Evroligi, a iskustvo u tom takmičemnju sticao je i kao igrač Hapoela - iako prethodne sezone nije imao veliku ulogu protiv najboljih evropskih ekipa.

Motli u Beograd donosi ogromno iskustvo, a čeka ga zanimljiva uloga pošto su crveno-bijeli mijenjali kompletnu centarsku liniju izuzev Izundua koji će i naredne sezone biti u timu. Do sada su Zvezdu napustili centri Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero i Donatas Motiejunas, pa je jasno da ta mjesta treba popuniti. Jedno od rješenja je Vojin Medarević koji može da bude klasični centar, ali je ipak falilo neko Motlijevog iskustva i kvaliteta.

Crvena zvezda je željela Džonatana Motlija u novembru 2024. godine, kada je ušla u otvoren sukob sa prvim čovjekom izraelskog kluba. Ofer Janaj je tada pretio da će kupiti sve košarkaše Crvene zvezde i da će svakom od njih ponuditi milion evra veću platu samo da pređu u izraelski tim, ukoliko Zvezda ne odustane od Amerikanca iz Teksasa. Navodno je Motli tada dolazio u Beograd, spreman da promijeni sredinu, ali nije došlo do realizacije posla.

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