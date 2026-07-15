Ko je David Kramer, novi šuter Crvene zvezde: Svjetski šampion koji je jedva čekao da pobjegne iz Reala

David Kramer dolazi u Crvenu zvezdu u potrazi za minutima koje u Real Madridu nije dobio. Crvena zvezda se nada da će u njemu dobiti pouzdanog šutera.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Derix / imago sportfotodienst / Profimedia

Bomba pravo nitokuda, Crvena zvezda je odjednom objavila da je novi košarkaš tima sa Malog Kalemegdana David Kramer. Iskusni 29-godišnji njemački košarkaš se uopšte nije pominjao kao potencijalno pojačanje crveno-bijelih, ali sada je otkriveno da je potpisao ugovor.

Kramer je potpisao na dvije godine i biće pojačanje na poziciji beka gdje crveno-bijeli pod ugovorom imaju Džareda Batlera, Tajsona Kartera, ali i igrače poput Džordana Nvore, Nikole Đurišića, Ognjena Dobrića i Stefana Miljenovića koji mogu da odgovore zadacima na toj poziciji.

Nijemac iz Slovačke i Austrije

David Kramer je rođen u Mvjavi u Slovačkoj, malom mjestu blizu Trenčina, inače pobratimljenim sa Slovačkim Aleksandrovcem u Banatu. Rodio se u Slovačkoj jer je njegov otac tu igrao košarku, ali je vrlo brzo prešao u Austriju gdje mu je otac nastavio karijeru. Sa bratom Filipom je upravo tu počeo da tremira košarku, a danas su obojica profesionalni košarkaši.

Upravo je u Austriji u Obervart Ganersima počeo da igra košarku, ali je nakon samo 13 utakmica zapao za oko Ulmu koji je tada počeo da juri talente. Tim koji je kasnije izbacio Jaga dos Santosa, Džavontea Grina, Bruna Kabokla, Kilijana Hejsa zapravo je među prvim talentima pored Robina Bencinga i Danijela Tajsa izbacio Davida Kramera.

U Ulmu je igrao treću ligu za razvojni tim, a 2015. godine je zaigrao i za prvi tim pošto je protiv Hagena ušao na teren i dao 3 poena. Naredne sezone je počeo da igra mnogo više, i nakon pet godina u Ulmu oprobao se u Razvojnoj ligi NBA.

Nakon toga je kratko igrao za Bajern 2021. godine, zatim je proveo dvije godine u Branunšvajgu i zatim se nametnuo kao ozbiljan šuter u Španiji gdje je igrao za Granadu i Tenerife. Od dolaska u Real Madrid nije igrao puno, pa je prošle sezone u Evroligi bilježio 2 poena 0,8 skokova i 9,6 asistencija po meču i u Crvenu zvezdu vjerovatno dolazi po minute i veću ulogu.

Iako je igrao U6 nacionalni tim Austrije kasnije je počeo da igra za Njemačku od U18 nivoa i najveći uspjeh je napravio 2023. godine kada je bio dio tima na Filipinima kada je Njemačka osvojila Svjetsko prvenstvo. Protiv Srbije u finalu nije igrao, ali je imao minutažu na mečevima sa Slovačkom, Gruzijom, Finskom i Japanom.

Često je u FIBA prozorima bio lider svog tima, pa je tako 23. novembra 2024. godine Švedskoj u kvalifikacijama za Eurobasket dao 43 poena. Jedini Nuhemac koji je dao više poena od njega u dresu Nhemačke na jednom meču je veliki Dirk Novicki koji je 2006. na Mundobasketu dao 47 poena,

Šta nudi na terenu?

David Kramer je pruhe svega šuter. Poznat je po svom brzom izbačaju i nije neko od koga se treba očekivati da previše igra sa loptom. Čekaće loptu u uglu i ispaliće svaku koju bude mogao. Nije mu strano da šutira za tri ni u tranziciji.

Takođe je vrlo brz i često najbrži u kontrama svog tima, a ume i da napadne obruč utrčavanjima i tako iskoristi udvajanja ili jednoastavno nepažnju u odbrani. Ono što ga do sada u karijeri uprkos solidnim fizičkim predispozicijama nije krasilo je odbrana i vidhećemo kako će ga Ibon Navaro tu uklopiti u svoju ekipu.

(MONDO, Nikola Lalović)

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