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Crvena zvezda dovela pojačanje iz Real Madrida

Crvena zvezda dovela pojačanje iz Real Madrida

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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David Kramer je i zvanično postao novo pojačanje Crvene zvezde.

David Kramer u KK Crvena zvezda Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

David Kramer (29) je novo pojačanje Crvene zvezde. Crveno-bijeli su se i zvanično oglasili i potvrdili dolazak sjajnog šutera i doskorašnjeg člana Real Madrida.

"Kramer je sa crveno bijelima u srijedu potpisao dvogodišnji ugovor, a u Beograd stiže kao pojačanje na poziciji beka šutera", stoji u saopštenju kluba.

Rođen je u Slovačkoj 14.01.1997. godine gde je njegov otac profesionalno igrao košarku, a prve ozbiljne košarkaške korake pravio je u poznatoj Orandž Akademiji (Ulm), da bi kasnije kao jedan od najboljih šutera preko Dži Lige (Detroit), Bajerna iz Minhena, Braunšvajga, Granade i izvanredne sezone u ekipi Tenerifa - stigao do madridskog Reala u kome je proveo prošlu sezonu.

Standardni je reprezentativac Njemačke, sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Mundobasketu 2024.godine u Manili.

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00:50
Izlazak košarkaša Crvene zvezde pred derbi u Pioniru
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Real Madrid

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