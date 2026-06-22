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Zašto se Dejan Zukić sa 25 godina vratio u Vojvodinu? Jedan poziv je presudio prije dva mjeseca

Zašto se Dejan Zukić sa 25 godina vratio u Vojvodinu? Jedan poziv je presudio prije dva mjeseca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zukić se odlučio za povratak u Vojvodinu, uprkos ponudama iz Engleske i Francuske. Pročitajte o njegovim ambicijama i očekivanjima u novoj sezoni.

Dejan Zukić o povratku u Vojvodinu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vojvodina je uspjela da vrati Dejana Zukića i učini ga svojim najskupljim pojačanjem u istoriji. Zukić je plaćen čak 2,5 miliona evra Volfsbergeru i ponovo će obući "desetku" crveno-bijelih, a predsjednik kluba Dragoljub Zbiljić već ga je prozvao modernim Vujadinom Boškovim.

"Iskreno, kada sam prvi put dobio poziv, zaigralo mi je srce. To je bilo prije tačno dva mjeseca. Predsjednik me je pozvao i pitao da li bih se vratio. Rekao sam da bih volio, ali da mislim da je to veoma teško izvodljivo. Ne zbog mene, već zbog cijele situacije, moje dobre sezone i pitanja da li uopšte može da se razgovara sa klubom. U tom trenutku mi je djelovalo nevjerovatno da će se sve završiti ovako, ali kako se približavao kraj sezone i početak prelaznog roka, postajalo je sve jasnije da se vraćam kući, na svoj teren", rekao je Zukić za sajt Vojvodine.

Ono što je interesantno je da je Zukić imao ponude iz inostranstva (pričalo se o Engleskoj i Francuskoj), ali je odlučio da se ipak u najboljim godinama vrati u Novi Sad.

"Danas svi gledaju šta je najbolje za njih, što je i normalno. U ovom trenutku sam procijenio da je za mene najbolje da se vratim u svoj matični klub. Znam kakve su ambicije Vojvodine, znam koliko ova ekipa može jer dosta momaka poznajem, a poznajem i sebe. Vjerujem da ćemo se brzo uklopiti i da nam je nebo granica", rekao je Zukić.

Zanimljivo je da je opet u Austriji, samo sada sa Vojvodinom na pripremama, gdje će brusiti formu za evropske izazove, od kojih je prvi Ferencvaroš u Ligi Evrope.

"Ovim putem bih pozvao navijače da dođu u što većem broju. Dvije godine ste mi pisali da se vratim, evo me, tu sam. Sada da vidim i vas na djelu (smijeh). Iskreno, još nisam ni razmišljao previše o tom 9. julu. Najvažnije je da dobro odradimo pripreme u Austriji i da se svi zajedno spremimo za ono što nas očekuje. Ali naravno da jedva čekam taj trenutak. Sve ostalo poslije toga biće istorija", naglasio je Zukić.

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Tagovi

Dejan Zukić fudbal FK Vojvodina transferi Superliga Srbije

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