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Tanjga: "Iz sopstvene gluposti smo primili gol"

Tanjga: "Iz sopstvene gluposti smo primili gol"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trener Vojvodine Miroslav Tanjga ljut zbog kiksa svog tima u završnici meča protiv Ferencvaroša

Tanjga iz gluposti smo primili gol i izgubili od Ferensvaroša Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga žalio je za velikom greškog svog tima u završnici meča protiv Ferencvaroša (1:2). Pogrešno dodavanje Njegoša Petrovića u sredini terena bilo je uvod u kontranapad koji je mađarski tim završio golom Jusufa Bamidelea za pobjedu i za prednost u dvomeču kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Teška utakmica, takmičarska, mogla je da ode na jednu ili na drugu stranu. Na 1:1 imali smo stative, a onda iz sopstvene gluposti i poprečnog pasa doveli smo se u situaciju da primimo gol. Umjesto da mi dođemo u šansu za gol, napravili smo protivniku kontru iz koje su oni dali gol", rekao je poslije utakmice Tanjga za TV Arena sport.

Pogledajte tu situaciju: 

Revanš je zakazan za sedam dana u Budimpešti.

"Imamo rezultat 1:2 koji je i dalje aktivan i kako su oni dobili ovdje, tako možemo i mi u Budimpešti. Vidjeli smo na ovoj utakmici da je sve moguće, bila je izjednačena utakmica", rekao je on.

Ako prođe, Vojvodina će u 2. kolu igrati protiv Tventea, a ako ispadne, Vojvodina će u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu igrati protiv Ajaksa.

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Tagovi

Ferencvaroš FK Vojvodina Miroslav Tanjga

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