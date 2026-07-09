Selektor Srbije Dušan Alimpijević navija za novosadski tim protiv Ferencvaroša, više od deset godina nakon što je baš na klupi košarkaške sekcije Vojvodine počeo trenersku karijeru.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine počeli su novu sezonu utakmicom u Novom sadu protiv ferencvaroša, u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope. Novosađani su počeli od prvog kola i imaće veoma težak put da se domognu grupne faze u Evropi, ali se čini da će imati i veliku podršku navijača. Među onima koji bodre Vojvodinu je i selektor Srbije, Dušan Alimpijević.

Nakon što je sa košarkaškom reprezentacijom Srbije savladao Švajcarsku i BiH, Alimpijević je malo slobodnog vremena odvojio za posetu stadionu "Karađorđe". Veliki meč za ceo Novi Sad privukao je i jednog od najtalentovanijih evropskih trenera, koji bodri novosadski klub. Pogledajte fotografije sa lica mjesta:

Vidi opis Dušan Alimpijević navija za Vojvodinu na "Karađorđu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Alimpijević je rođen u Lazarevcu, ali je njegova trenerska karijera blisko vezana za Novi Sad. Bio je pomoćni trener u ekipama Novi Sad i Vojvodina, a zatim i prvi trener Vojvodine na samom početku samostalne karijere. Ređali su se nakon toga Spartak iz Subotice, FMP i Crvena zvezda u srpskoj košarci, pa zatim Avtodor, Bursa i Bešiktaš u inostrantvu.

Srpski selektor naredne obaveze na klupi nacionalnog tima imaće na početku drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se 2027. godine igra u Kataru. Te utakmice će na programu biti u avgustu, a očekuje se da Srbija ponovo okupi jak tim u kojem će biti i NBA zvezda. Kada se te obaveze završe, Alimpijević će se sa ekipom Bešiktaša pripremati za sezonu u Evroligi, koju će turski klub igrati umjesto Monaka.