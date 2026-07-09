Dušan Alimpijević navija za Vojvodinu na "Karađorđu"

Selektor Srbije Dušan Alimpijević navija za novosadski tim protiv Ferencvaroša, više od deset godina nakon što je baš na klupi košarkaške sekcije Vojvodine počeo trenersku karijeru.
Fudbaleri Vojvodine počeli su novu sezonu utakmicom u Novom sadu protiv ferencvaroša, u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope. Novosađani su počeli od prvog kola i imaće veoma težak put da se domognu grupne faze u Evropi, ali se čini da će imati i veliku podršku navijača. Među onima koji bodre Vojvodinu je i selektor Srbije, Dušan Alimpijević.
Nakon što je sa košarkaškom reprezentacijom Srbije savladao Švajcarsku i BiH, Alimpijević je malo slobodnog vremena odvojio za posetu stadionu "Karađorđe". Veliki meč za ceo Novi Sad privukao je i jednog od najtalentovanijih evropskih trenera, koji bodri novosadski klub. Pogledajte fotografije sa lica mjesta:
Alimpijević je rođen u Lazarevcu, ali je njegova trenerska karijera blisko vezana za Novi Sad. Bio je pomoćni trener u ekipama Novi Sad i Vojvodina, a zatim i prvi trener Vojvodine na samom početku samostalne karijere. Ređali su se nakon toga Spartak iz Subotice, FMP i Crvena zvezda u srpskoj košarci, pa zatim Avtodor, Bursa i Bešiktaš u inostrantvu.
Srpski selektor naredne obaveze na klupi nacionalnog tima imaće na početku drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se 2027. godine igra u Kataru. Te utakmice će na programu biti u avgustu, a očekuje se da Srbija ponovo okupi jak tim u kojem će biti i NBA zvezda. Kada se te obaveze završe, Alimpijević će se sa ekipom Bešiktaša pripremati za sezonu u Evroligi, koju će turski klub igrati umjesto Monaka.