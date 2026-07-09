Bolan evropski poraz Vojvodine: Ferencvaroš utišao Novi Sad u 86. minutu

Vojvodina izgubila od Ferencvaroša 1:2 (1:1) u prvoj utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine porazom su počeli učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na stadionu "Karađorđe" pobijedio ih je Ferencvaroš 2:1 (1:1) golom bivšeg igrača Voše Jusufa Bamidelea u 86. minutu. Kao da je ponestalo snage Novosađanima u tim trenucima, poslije niza ofanziva na gol Mađara i pokušaja da preokretom povedu.

Ferencvarošu su pripali početak meča, atraktivnim golom Kristofera Zakarijasena u 8. minutu, pa na kraju i završnica, u kojoj je Bamidele "ovjerio" pobjedu za prednost Mađara, pred revanš sljedećeg četvrtka na Fradi areni.

Između ta dva gola Ferencvaroš je uspeo da se odbrani i imao je mnogo sreće pritom. Stativu osvajača Kupa Mađarske tresli su u 46. minutu novi napadač Vojvodine Nardin Mulahusejnović i potom Aleksa Vukanović, na sjajan centaršut Milana Kolarevića u 82. minutu.

Kada je djelovalo da bi meč mogao da se završi neriješeno, vezista Vojvodine Njegoš Petrović je izgubio loptu na sredini terena, dodao je pravo u noge bivšeg asa Liverpula Nabija Kejte, a on je asistirao Bamideleu za gol za konačnih 1:2. Nastao je muk na stadionu, a Vojvodina je doživjela poraz koji prema viđenom nije zaslužila.