Novi dres Vojvodine: Sinonim početka, tradicije, našeg Mike Antića...

Vojvodina predstavila jako lijepu garnituru rezervnih dresova za novu sezonu.

Izvor: FK Vojvodina

FK Vojvodina predstavila je rezervnu garnituru svog dresa za novu sezonu - plave boje. Proizvođač je "Kapeli sport", a na dresu se jasno ističe plava zvijezda, koja je u grbu kluba. "Ona je sinonim početka, tradicije, našeg Mike Antića i svega što Vojvodina jeste", saopštio je klub.

Dres su predstavili klupski spiker Dragan Jovičić Srba, doktor Borko Vukosav, istoričar i hroničar FK Vojvodina Cvijan Savković.

"Baš zato naš novi dres predstavljaju Vojvodinaši, oni koji su gotovo čitav svoj život podredili i posvetili 'Staroj dami' iz Novog Sada. Oni koji pamte najveće uspjehe, ali i stresove, oni koji su dočekali i ispratili brojne legende, ne shvatajući da vremenom i delima te legende postaju i sami. Baš takvi su naši Dragan Jovičić, dr Borko Vukosav i Cvijan Savković", saopšteno je.

"Zato smo simbolično, na lijepom plavom Dunavu i na našem 'Karađorđu', željeli da im se zahvalimo i podsjetimo da su oni naše plave zvijezde, koje isto tako diskretno, ali kao stubovi drže i nose ovaj klub na svojim ramenima i u svojim srcima".

Plava zvijezda sto godina dio Vojvodine

"Plava zvijezda je još od dvadesetih godina prošlog vijeka sastavni dio klupskog identiteta, simbol tradicije, kontinuiteta i pripadnosti srpskoj naciji. Zato će uvijek biti snažan podsjetnik na vrijednosti koje povezuju generacije Vojvodinaša", poruka je Vojvodine.

Novi dres će Vošu predstavljati u punom svom sjaju, kao klub čija istorija i tradicija ne smiju biti zanemareni, već stalno na pameti i kao plava zvijezda vodilja svim budućim naraštajima…

Dresovi će se uskoro naći u prodaji u klupskom šopu, na stadionu "Karađorđe", a sve detalje će FK Vojvodina blagovremeno objaviti.

Bonus video:

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(MONDO)