logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi dres Vojvodine: Sinonim početka, tradicije, našeg Mike Antića...

Novi dres Vojvodine: Sinonim početka, tradicije, našeg Mike Antića...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vojvodina predstavila jako lijepu garnituru rezervnih dresova za novu sezonu.

Plavi dres vojvodine Izvor: FK Vojvodina

FK Vojvodina predstavila je rezervnu garnituru svog dresa za novu sezonu - plave boje. Proizvođač je "Kapeli sport", a na dresu se jasno ističe plava zvijezda, koja je u grbu kluba. "Ona je sinonim početka, tradicije, našeg Mike Antića i svega što Vojvodina jeste", saopštio je klub.

Dres su predstavili klupski spiker Dragan Jovičić Srba, doktor Borko Vukosav, istoričar i hroničar FK Vojvodina Cvijan Savković.

"Baš zato naš novi dres predstavljaju Vojvodinaši, oni koji su gotovo čitav svoj život podredili i posvetili 'Staroj dami' iz Novog Sada. Oni koji pamte najveće uspjehe, ali i stresove, oni koji su dočekali i ispratili brojne legende, ne shvatajući da vremenom i delima te legende postaju i sami. Baš takvi su naši Dragan Jovičić, dr Borko Vukosav i Cvijan Savković", saopšteno je.

"Zato smo simbolično, na lijepom plavom Dunavu i na našem 'Karađorđu', željeli da im se zahvalimo i podsjetimo da su oni naše plave zvijezde, koje isto tako diskretno, ali kao stubovi drže i nose ovaj klub na svojim ramenima i u svojim srcima".

Plava zvijezda sto godina dio Vojvodine

"Plava zvijezda je još od dvadesetih godina prošlog vijeka sastavni dio klupskog identiteta, simbol tradicije, kontinuiteta i pripadnosti srpskoj naciji. Zato će uvijek biti snažan podsjetnik na vrijednosti koje povezuju generacije Vojvodinaša", poruka je Vojvodine.

Novi dres će Vošu predstavljati u punom svom sjaju, kao klub čija istorija i tradicija ne smiju biti zanemareni, već stalno na pameti i kao plava zvijezda vodilja svim budućim naraštajima…

Dresovi će se uskoro naći u prodaji u klupskom šopu, na stadionu "Karađorđe", a sve detalje će FK Vojvodina blagovremeno objaviti.

Bonus video: 

Pogledajte

00:48
"U Evropi ima jedan grad - svi ga znaju kao Novi Sad": Sjajna atmosfera na Karađorđu pred meč Vojvodine!
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC