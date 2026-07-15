Trener Vojvodine, Miroslav Tanjga, ističe važnost samopouzdanja pred utakmicu protiv Ferencvaroša. Ekipa mora da vjeruje u svoje mogućnosti. Od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Mađarske.

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

FK Vojvodina u četvrtak od 20.15 na "Grupama areni" igra drugu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Ferencvaroša i prije svega mora više da vjeruje da može. To je trener Miroslav Tanjga rekao još poslije prvih 90 minuta na "Karađorđu", a sada je na konferenciji za medije potvrdio da je upravo o tome razgovarao sa svojim igračima.

"I dalje stojim iza toga što sam rekao", rekao je Tanjga: "Činjenica je da je ekipa pokazala na momente da može da igra na nivou na kome smo završili prvenstvo. Ali, gubili smo se, dobijali smo golove... Šta smo radili? Razgovore smo vodili, imali zatim poslije toga treninge, analizirali smo loše i dobre situacije da bismo mi došli do rezultata. Psihologija je važan detalj ne samo u fudbalu, nego i u životu".

Vidi opis Miroslav Tanjga pred revanš sa Ferencvarošom: "Stojim iza svega šta sam rekao, Vojvodina mora da vjeruje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 19 / 19

Naglasio je da zbog toga ne smije da bude prevelikog poštovanja Ferencvaroša: "Znamo da je Ferencvaroš osvojio preko 60 titula, to je možda bio neki preveliki respekt. To ne smije da se desi", naglasio je trener Vojvodine.

"Au, koliko vas je?"

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

Kornel Sič "Sve što želim da kažem je da se nadam agresivnoj i svjesnoj igri. Uzdam se u tim, borićemo se do kraja. Treba biti koncentrisaniji na posljednjih i početnih 15 minuta. Dobili smo gol na početku i kraju. Iskreno se nadam da će sve ono što su nas pripremali da ćemo to uspjeti da sprovedemo", rekao je Mađar iz Vojvodine.

Iznenadio se Miroslav Tanjga što je više od 20 izvještača iz Srbije došlo da isprati meč Vojvodine u Budimpešti, tako da je to odmah želio da prokomentariše po ulasku u konferencijsku salu: "Slobodno mogu da primijetim da što se tiče broja vas - to govori koliko je bitna utakmica. U Novom Sadu je bio umjereniji broj novinara, ali to je bio samo prvi meč. Sad da li je to zbog ljepote Budimpešte ili ljepote Novog Sada, otom-potom", nasmijao se Tanjga.

"Nema više popravke, mi smo jednostavno neki dio utakmice u Novom Sadu prespavali i dogodio se taj trenutak da smo primili gol. Ali, pokazali smo da mi možemo da pariramo Ferencvarošu. Imaju kvalitet, iskustvo, ali smo dokazali da možemo da igramo. Ja od ove utakmice očekujem dobru partiju Vojvodine i nadam se da će ti intervali naše dobre igre biti malo duži. i da ćemo se radovati. Da nismo optimisti, ne bismo dolazili ovdje, ostali bismo kući. Treba da se pokažemo u svjetlu za koje mnogi misle da jesmo, zbog čega su i došli ovdje. Kao i vi".

"Mi nemamo više šta da izgubimo, bićemo koncentrisaniji i bez velikog pritiska", zaključio je Tanjga koji je dodao i da su svi igrači u ekipi zdravi, a da će sigurno biti određenih promjena u startnih 11.

Podsjetimo, ako Vojvodina prođe dalje igraće protiv Tventea u Ligi Evrope, dok će u slučaju ispadanja igrati sa Ajaksom u Konferencijskoj ligi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića u Vojvodinu Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)