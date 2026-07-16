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Katastrofalna noć Vojvodine u Budimpešti: Debakl prvog predstavnika Srbije u Evropi

Katastrofalna noć Vojvodine u Budimpešti: Debakl prvog predstavnika Srbije u Evropi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Vojvodine ispali iz kvalifikacija za Ligu Evrope, porazom od Ferencvaroša (3:0) u Budimpešti.

Liga Evrope Ferencvaroš Vojvodina 3:0 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Fudbaleri Vojvodine poraženi su na gostovanju u Budimpešti, a mađarski Ferencvaroš bio je još ubjedljiviji (3:0) nego prethodnog četvrtka u Novom Sadu kada je tek u finišu stigao do pobede (1:2). Na meč u glavnom gradu Mađarske presudno je uticao crveni karton mađarskog štopera Kornela Suča, koji je saigrače u dresu srpskog predstavnika ostavio na cjedilu već u devetom minutu meča. Od tada je utakmica bila kao jednosmjerna ulica...

Ferencvaroš je do poluvremena postigao dva gola, riješio pitanje pobjednika i obezbijedio prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a onda je mađarski tim mogao i da spusti tempo. Nastavak meča nije bio toliko eksplozivan, Vojvodina je povremeno uspijevala da nametne svoj ritam, a Mađari su trećim golom na utakmici samo potvrdili pobjedu.

Vojvodina takmičenje nastavlja u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu i tamo će imati podjednako težak zadatak, ako ne i teži! Protivnik će biti Ajaks, koji će imati ulogu velikog favorita. Sa druge strane, Ferencvaroš će na megdan Tventeu i takođe mu neće biti lako u drugom kolu. Prije meča protiv Ajaksa, Vojvodina počinje takmičenje u Superligi Srbije.

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Tagovi

fudbal FK Vojvodina Liga Evrope Ferencvaroš

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