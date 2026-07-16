Miroslav Tanjga: "Neki nisu spremni ni u glavama, a kamoli fizički"

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga ocijenio da je utakmica protiv Ferencavaroša završena već u osmom minutu i više ne može da vjeruje kakve greške prave njegovi igrači. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Budimpešte./

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

Ponavljao je Miroslav Tanjga kao papagaj da Vojvodina mora da podigne koncentraciju u revanš utakmici protiv Ferencvaroša na "Grupama areni", međutim nije to pomoglo. Već u osmom minutu popustila je i Kornel Sič napravio je crveni karton poslije kog je "stara dama" nastavila da srlja iz greške u grešku i na kraju je iz Budimpešte ispraćena sa tri gola u mreži.

Upravo za tu koncentraciju pitali smo trenera Vojvodine i sam priznaje da je to stvar koja ne može da se istrenira, odnosno da nije dovoljno što o tome priča svaki dan sa svojim igračima.

"Pričamo o tome svaki dan. Neki nisu spremni ni u glavama, ni fizički, pa zato pada koncentracija", rekao je Miroslav Tanjga koji nije bio zadovoljan izdanjem svoje ekipe:

"To se dešava kod igrača koji su kasnili na pripreme. Njihova mentalna i fizička snaga nije na nivou ove utakmice".

Crveni karton razoružao Vojvodinu

"Iskreno, malo sam iznenađen tokom utakmice", naglasio je Tanjga poslije utakmice:

"Za nas se utakmica završila u 8. minutu posle individualne greške, odnosno naših štopera. Desio se crveni karton i teško je protiv jako kvalitetne ekipe koja igra kod kuće. Onda dolaze individualne greške, dobijamo jeftine golove, poslije se samo postavljalo pitanje kako će se meč završiti. Nemamo za čim da žalimo, igrali smo protiv bolje ekipe od Vojvodine. Moramo što prije ovo da zaboravimo, okrećemo se domaćem prvenstvu, pa Ajaksu. Moramo ovo da shvatimo kao jednu vrstu odrastanja, ovo su skupe i teške greške, ali idemo dalje", dodao je Tanjga.

Takođe, istakao je da se "od prošlosti ne živi" i da će igrači morati da se podignu poslije ovako slabe partije, ali je isto tako svjestan da je Ferencvaroš ozbiljna ekipa:

"Nesporno je Ferencvaroš kvalitetna ekipa. Isto tako negdje smo vidjeli svoju šansu. Ali kada dobijete crveni karton u osmom minutu, svi se snovi rasprše. Nije moguće igrati sa deset igrača. To je bio odlučujući faktor danas".

Podsjetimo, Vojvodina ostaje u Evropi i igraće Konferencijsku ligu gdje joj je protivnik u drugom kolu Ajaks.

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