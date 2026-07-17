Nema odbrane, a dolazi Ajaks s naoštrenim kopljem: Nema kraja mukama u Vojvodini

Vojvodina se nije proslavila protiv Ferencvaroša i sada joj slijedi još teži zadatak protiv Ajaksa. Pritisak je veći, samopoudzanje manje, a igrački kadar još suženiji. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Mađarske./

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Da se ne lažemo, ništa nije valjalo u igri Vojvodine u Budimpešti, iako je stvorila po koju šansu u završnici utakmice, kada je slavni mađarski klub već proslavio prolazak u drugo kolo Lige Evrope. Nije mogao u prvom meču u Novom Sadu, ali počeo je već u osmom minutu revanša kada je Kornel Sič dobio direktan crveni karton. Takav kiks ne mora nužno da znači predaju, ali po govoru tijela igrača Vojvodine - u ovom slučaju je isključivo samo to značilo.

Djelovalo je u tom trenutku da su igrači Vojvodine spremni da se odmah vrate za Novi Sad, svjesni da tek sada neće moći da pariraju Mađarima. I nisu mogli, ali da li su uopšte pokušali?

"Za nas se meč završio u 8. minutu", rekao je Tanjga poslije meča na "Grupama areni", što je poruka da ni sam nije osjećao da njegova ekipa može da se makar volšebno izvuče iz novonastale situacije na koju nije računala. Tako je u startu pao plan da se Vukanović izvlači na lijevoj strani i da glavom šalje loptu iza leđa odbrane Ferencvaroša za Sukačeva, a rezervnog nije bilo.

Vojvodina je od tog osmog minuta pa sve do kraja meča igrala sa štoperskim parom koji nikada do tada nismo vidkeli zajedno. U tandemu su to bili Crnomarković i Petrović, a s obzirom na kadrovsku situaciju, neće biti iznenađenje ako tako bude i protiv Ajaksa. Iako je Miroslav Tanjga izričito bio protiv ocjene da nije napravljena greška što Vojvodina ovog ljeta (još) nije dovela iskusnog štopera, koji bi bio od koristi u ovakvoj situaciji, pred njim je izazov da to i dokaže protiv Ajaksa.

Spomenuo je Sinišu Tanjgu, kao i Kufrea Etu, koji nije ni bio na gostovanju Ferencvarošu i nominalno je zadnji vezni, ne štoper, čini se da je možda ipak najbezbolnije rješenje da se opet u zadnjoj liniji nađe Njegoš Petrović. I nije to ni jedina briga za Vojvodinu. U 90. minutu se za zadnju ložu uhvatio Lazar Nikolić i jedva je na nogama završio meč, tako da bi to mogao da bude još jedan veliki izazov za Vojvodinu protiv Ajaksa u Novom Sadu. Jedina alternativa na tom mjestu je Butean.

Dakle, pred Vojvodinom je izazov nad izazovima - ima manje samopoudzanja nego prije dvije nedjelje, veći pritisak, a igrački kadar je još suženiji nego što je bio. U takvim situacijama obično si ili pukovnik ili pokojnik.

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