logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema odbrane, a dolazi Ajaks s naoštrenim kopljem: Nema kraja mukama u Vojvodini

Nema odbrane, a dolazi Ajaks s naoštrenim kopljem: Nema kraja mukama u Vojvodini

Autor Milutin Vujičić Izvor mondo.rs
0

Vojvodina se nije proslavila protiv Ferencvaroša i sada joj slijedi još teži zadatak protiv Ajaksa. Pritisak je veći, samopoudzanje manje, a igrački kadar još suženiji. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Mađarske./

Ferencvaroš Vojvodina MONDO analiza Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Da se ne lažemo, ništa nije valjalo u igri Vojvodine u Budimpešti, iako je stvorila po koju šansu u završnici utakmice, kada je slavni mađarski klub već proslavio prolazak u drugo kolo Lige Evrope. Nije mogao u prvom meču u Novom Sadu, ali počeo je već u osmom minutu revanša kada je Kornel Sič dobio direktan crveni karton. Takav kiks ne mora nužno da znači predaju, ali po govoru tijela igrača Vojvodine - u ovom slučaju je isključivo samo to značilo.

Djelovalo je u tom trenutku da su igrači Vojvodine spremni da se odmah vrate za Novi Sad, svjesni da tek sada neće moći da pariraju Mađarima. I nisu mogli, ali da li su uopšte pokušali?

"Za nas se meč završio u 8. minutu", rekao je Tanjga poslije meča na "Grupama areni", što je poruka da ni sam nije osjećao da njegova ekipa može da se makar volšebno izvuče iz novonastale situacije na koju nije računala. Tako je u startu pao plan da se Vukanović izvlači na lijevoj strani i da glavom šalje loptu iza leđa odbrane Ferencvaroša za Sukačeva, a rezervnog nije bilo.

Vojvodina je od tog osmog minuta pa sve do kraja meča igrala sa štoperskim parom koji nikada do tada nismo vidkeli zajedno. U tandemu su to bili Crnomarković i Petrović, a s obzirom na kadrovsku situaciju, neće biti iznenađenje ako tako bude i protiv Ajaksa. Iako je Miroslav Tanjga izričito bio protiv ocjene da nije napravljena greška što Vojvodina ovog ljeta (još) nije dovela iskusnog štopera, koji bi bio od koristi u ovakvoj situaciji, pred njim je izazov da to i dokaže protiv Ajaksa.

Spomenuo je Sinišu Tanjgu, kao i Kufrea Etu, koji nije ni bio na gostovanju Ferencvarošu i nominalno je zadnji vezni, ne štoper, čini se da je možda ipak najbezbolnije rješenje da se opet u zadnjoj liniji nađe Njegoš Petrović. I nije to ni jedina briga za Vojvodinu. U 90. minutu se za zadnju ložu uhvatio Lazar Nikolić i jedva je na nogama završio meč, tako da bi to mogao da bude još jedan veliki izazov za Vojvodinu protiv Ajaksa u Novom Sadu. Jedina alternativa na tom mjestu je Butean.

Dakle, pred Vojvodinom je izazov nad izazovima - ima manje samopoudzanja nego prije dvije nedjelje, veći pritisak, a igrački kadar je još suženiji nego što je bio. U takvim situacijama obično si ili pukovnik ili pokojnik.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina fudbal Liga Evrope Miroslav Tanjga Ferencvaroš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC