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Hajduk ide dalje u Ligi Evrope - gol i autogol Belgijanca u Žilini: Splićane očekuje legenda Brazila i "zmaj"

Hajduk ide dalje u Ligi Evrope - gol i autogol Belgijanca u Žilini: Splićane očekuje legenda Brazila i "zmaj"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Hajduka uprkos porazu u Slovačkoj, osigurali su prolaz u narednu fazu Lige Evrope.

Hajduk poražen od Žiline, ali ide dalje u Ligi Evrope Izvor: Matej Sagan / imago sportfotodienst / Profimedia

Splitski „majstori s mora“ su slavili na „Poljudu“ protiv Žiline rezultatom 2:0 pogocima Roka Brajkovića u prvom i debitanta Dalisona, da bi u revanšu ovog četvrtka izgubli 2:1, što im je bilo dovoljno za prolaz u narednu rundu Lige Evrope.

„Bili“ su do prednosti stigli pogotkom Belgijanca Aleka Van Horenbeka na samom kraju prvog dijela, ali su Slovaci uspjeli da ostanu neporaženi do kraja. Gol za izjednačenje postigao je hrvatski napadač Marko Roginić, da bi „Pirovu pobjedu“ domaćinu osigurao Van Horenbek autogolom u sudijskoj nadoknadi.

Izabranici Gonzala Garsíje sada će igrati protiv kiparskog Pafosa, koji u svojim redovima ima legiju stranaca.

Izvor: Alin Marinescu / Alin Marinescu / Profimedia

Među njima su i reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Šunjić i brazilska legenda David Luiz, koji komanduje odbranom Kiprana i u 40. godini.

(MONDO)

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Tagovi

Hajduk Split Pafos Liga Evrope

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