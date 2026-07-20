Najljepša priča Svjetskog prvenstva: Niko Vilijams raznježio planetu, njoj sve duguje i pamti sve žrtve

Šampion svijeta sa Španijom Niko Vilijams poklonio je zlatnu medalju najvažnijoj osobi na svijetu. Iza svega se krije nevjerovatna sudbina.

Izvor: Yahoo Sports/X/Printscreen

Jedan od heroja Španije u finalu Svetskog prvenstva je svakako Niko Vilijams koji je asistirao Feranu Toresu kod pobjedonosnog gola. On je ušao na teren u 75. minutu i ispostavio se kao "džoker" Luisa de la Fuentea. Nakon svečane ceremonije i slavlja na stadionu "Metlajf", svijet je obišla scena u kojoj je on glavni akter. Skinuo je zlatnu medalju i stavio oko vrata majke Marije koja mu je bila najveća podrška sa tribina.

Iza ovog prelijepog i emotivnog gesta se krije zahvalnost za sve ono što su njegovi roditelji "pregrmeli" kako bi on bio na krovu svijeta.

Nico Williams handed his World Cup winner's medal to his mother, María Arthuer.



See couldn't hide her delight.pic.twitter.com/GEbMd46Itl — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)July 20, 2026

Potraga za boljim životom

Niko Vilijams je rođen u španskom Bilbau, ali priča ovog fudbalera ima jako zanimljivu pozadinu, pa je stoga njegov uspjeh gledajući iz druge perspektive mnogo veći. Njegovi roditelji Marija i Feliks su porijeklom iz Gane koju su napustili devedesetih godina u potrazi za boljim životom. Njegova majka je u tom momentu bila u sedmom mjesecu trudnoće, sa Nikovim bratom Injakijem koji trenutno nastupa za reprezentaciju Gane.

Nikovi roditelji su riješili da se otisnu na opasan put i rizikovali život kako bi se domogli nove šanse u "tuđoj" zemlji. Putovali su danima u pretrpanim kamionima koji su prevozili izbjeglice, a morali su da pređu i pustinju Saharu u momentu kada su temparature bile ekstremno visoke. Vrebale su razne opasnosti na tom putu, ali su uspjeli sve da izdrže i domognu se teritorije Španije.

Međutim, tu nije bio kraj problemima. Kada su stigli do španske enklave Melilje, uhapšeni su kao migranti bez dokumenata. Prijetila im je deportacija, ali su uz pomoć humanitarne organizacije dobili savjet da zatraže azil. Na kraju su uspjeli da ostanu u Španiji i nastanili su se u Bilbau, gdje se rodio Niko. Tu im je u pomoć priskočio jedan sveštenik koji se zvao Injaki, pa je upravo po njemu ime dobio Nikov stariji brat.

Roditelji sadašnje fudbalske zvijezde su radili po nekoliko poslova, bili su razdvojeni kada je otac radio na građevini na različitim destinacijama, samo kako bi djeci obezbijedio bolje sutra. Na kraju se sve isplatilo...

Vilijams raznježio planetu

Uprkos svim životnim nedaćama, Marija i Feliks su podsticali sinove da se bave fudbalom. Često su se odricali osnovnih potreba kako bi oni uspjeli i istrajali u toj nameri.

Danas Injaki igra za reprezentaciju Gane, dok Niko nastupa za Španiju i obojica često ističu koliko duguju roditeljima. Fudbaler Atletiko Bilbaa je gest predaje medalje majci opisao još ljepšim riječima.

"Trčim veoma brzo, ali ne mogu da trčim brže od svoje majke. Ona je jednom pobjegla od smrti i prešla Saharu iz Gane do Španije da bih ja danas bio ono što jesam. Dao sam medalju svojoj majci jer je ona zaslužuje više od bilo koga drugog", rekao je šampion svijeta sa Španijom.

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