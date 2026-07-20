"Hrvatska me zvala, ali ja znam ko sam": Dani Olmo Hrvatima rekao ne, sada je svjetski prvak

Dani Olmo je imao na stolu ponudu Hrvatske, koja je igrala finale Svjetskog prvenstva. Međutim ipak je odolio i sada je svjetski šampion.

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Dani Olmo je osvojio još jedno zlato! Ovo je četvrto najsjajnije odlične prednjeg veznog Barselone sa selekcijom Španije, a vrlo lako ke rođeni Katalonac mogao da igra za Hrvatsku umjesto za "crvenu furiju".

Dani Olmo je sada osvojio Svjetsko prvenstvo, prije toga je 2024. godine bio osvajač Evropskog prvenstva u Njemačkoj, 2023. godine je osvojio Ligu nacija, a sa U21 timom je osvojio Evropsko prvenstvo 2019. godine. Uz to ima bronzu iz Lige nacija i srebro sa Olimpijskih igara u Tokiju.

A sve je moglo da bude drugačije da je 2017. godine Olmo prihvatio ponudu FS Hrvatske da zaigra za seniorski tim ove države.

Hrvati ga zvali na finale Mundijala

Dani Olmo je ponikao u omladinskoj školi Espanjola odakle je sa 9 godina otišao u Barselonu. Tu se razvijao do 2014. i zatim je u potrazi za minutima u seniorskom fudbalu otišao u Zagreb. Zaigrao je prvo za drugi tim Dinama, pa za prvi i proveo je pet godina u Hrvatskoj prije odlaska u Lajpcig i kasnijeg povratka u Barselonu.

Od 2014. bio je dio omladinskih selekcija Španije, a kada je 2017. bio jako daleko od poziva u nacionalni tim Hrvati su ga pozvali da zaigra za njih. Ipak, odolio je, nastavio da igra za juniorske selekcije i na kraju debitovao 2019. za Španiju. A da je tada prihvatio poziv igrao bi finale Svjetskog prvenstva 2018. godine.

"Igrao sam za Dinamo i 2017. su me zvali iz hrvatskog Saveza. Ponudili su mi državljanstvo i priliku da igram za Hrvatsku. Željeli su da na Svjetskom prvenstvu 2018. nastupam za njih. Ponuda Hrvatske u tom trenutku značila je i ponudu koja je značila više sigurnosti za moju budućnost. Ali, ja sam Španac i tako sam se oduvijek osjećao. Znao sam i da ću dobiti priliku za seniorsku reprezentaciju Španije", rekao je Olmo hrvatskim medijima.

Tek godinu dana nakon tog Mundijala Olmo je zaigrao za Španiju i to u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Malte. Ipak, dok je gledao kako Hrvatska ide ka finalu Mundijala nije se kajao.

"Bio sam jako srećan kada sam vidio da je Hrvatska došla do finala Svjetskog prvenstva 2018. ali ni u jednom trenutku nisam požalio što sam odbio poziv Hrvatske, niti sam pomislio da sam pogrešno odabrao. Tada sam igrao za mladu reprezentaciju Španije i želja mi je bila da zaigram za seniore", objasnio je Olmo.

Šta se na kraju desilo

Danijel Olmo Karvahal, kako mu je puno ime, do sada je odigrao 58 mečeva za Španiju i dao 12 golova. Zapravo je na Evropskom prvenstvu prije dvije godine uspio da zacementira svoje mjesto u timu. Bio je jedan od šest igrača koji su podijelili mjesto prvog strijelca sa po tri gola na turniru uz Harija Kejna, Georgesa Mikautadzea, Džamala Musijalu, Kodija Gakpa i Ivana Šranca.

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