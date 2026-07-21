Kapiten Španije imao poseban zahtjev na dočeku u Madridu: "Jednog čovjeka su najviše kritikovali"

Rodri je kao kapiten i najbolji igrač Svjetskog prvenstva uzeo mikrofon u ruke i obratio se Feranu Toresu koji je dao gol za titulu Španije.
Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo. Pobijedila je Argentinu u Nju Džersiju poslije produžetaka. Strijelac gora i heroj "crvene furije" je Feran Tores koji je postigao pogodak u 106. minutu i donio trofej. Uslijedio je povratak u Madrid i proslava, a tamo je kapiten Rodri uzeo mikrofon i odlučio da ispravi nepravdu.
"Htio bih da se sjetim jedne osobe, veoma važne osobe za ovu grupu, posebno za mene. Jedan igrač koji je bio najviše kritikovan i to bez osnova. Sada je ispisao istoriju španskog fudbala. Hajde da mu zajedno skandiramo "Feran, Feran, Feran", poručio je Rodri i pokrenuo skandiranje.
Svi su skandirali njegovo ime, a onda se u jednom momentu i Tores pojavio pored njega sa čašom vina u ruci. Pozvao ga je Rodri više puta da se vrati i da se obrati okupljenima, ali to nije želio da uradi.
Rodri, capitán de la selección española, sale en defensa de Ferrán Torres ante las críticas sufridas en el Mundial— EL ESPAÑOL (@elespanolcom)July 20, 2026
"Un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y hoy es historia de este país"pic.twitter.com/ZYvFs2ExuY
BONUS VIDEO: