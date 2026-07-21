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Kapiten Španije imao poseban zahtjev na dočeku u Madridu: "Jednog čovjeka su najviše kritikovali"

Kapiten Španije imao poseban zahtjev na dočeku u Madridu: "Jednog čovjeka su najviše kritikovali"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Rodri je kao kapiten i najbolji igrač Svjetskog prvenstva uzeo mikrofon u ruke i obratio se Feranu Toresu koji je dao gol za titulu Španije.

rodri trazio od cijelog madrida da skandira feranu toresu Izvor: Printscreen/X/El Espanol

Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo. Pobijedila je Argentinu u Nju Džersiju poslije produžetaka. Strijelac gora i heroj "crvene furije" je Feran Tores koji je postigao pogodak u 106. minutu i donio trofej. Uslijedio je povratak u Madrid i proslava, a tamo je kapiten Rodri uzeo mikrofon i odlučio da ispravi nepravdu.

"Htio bih da se sjetim jedne osobe, veoma važne osobe za ovu grupu, posebno za mene. Jedan igrač koji je bio najviše kritikovan i to bez osnova. Sada je ispisao istoriju španskog fudbala. Hajde da mu zajedno skandiramo "Feran, Feran, Feran", poručio je Rodri i pokrenuo skandiranje.

Svi su skandirali njegovo ime, a onda se u jednom momentu i Tores pojavio pored njega sa čašom vina u ruci. Pozvao ga je Rodri više puta da se vrati i da se obrati okupljenima, ali to nije želio da uradi.

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Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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