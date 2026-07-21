Kapiten Španije imao poseban zahtjev na dočeku u Madridu: "Jednog čovjeka su najviše kritikovali"

Rodri je kao kapiten i najbolji igrač Svjetskog prvenstva uzeo mikrofon u ruke i obratio se Feranu Toresu koji je dao gol za titulu Španije.

Izvor: Printscreen/X/El Espanol

Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo. Pobijedila je Argentinu u Nju Džersiju poslije produžetaka. Strijelac gora i heroj "crvene furije" je Feran Tores koji je postigao pogodak u 106. minutu i donio trofej. Uslijedio je povratak u Madrid i proslava, a tamo je kapiten Rodri uzeo mikrofon i odlučio da ispravi nepravdu.

"Htio bih da se sjetim jedne osobe, veoma važne osobe za ovu grupu, posebno za mene. Jedan igrač koji je bio najviše kritikovan i to bez osnova. Sada je ispisao istoriju španskog fudbala. Hajde da mu zajedno skandiramo "Feran, Feran, Feran", poručio je Rodri i pokrenuo skandiranje.

Svi su skandirali njegovo ime, a onda se u jednom momentu i Tores pojavio pored njega sa čašom vina u ruci. Pozvao ga je Rodri više puta da se vrati i da se obrati okupljenima, ali to nije želio da uradi.

Rodri, capitán de la selección española, sale en defensa de Ferrán Torres ante las críticas sufridas en el Mundial



"Un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y hoy es historia de este país"pic.twitter.com/ZYvFs2ExuY — EL ESPAÑOL (@elespanolcom)July 20, 2026

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