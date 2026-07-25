Španci na moru poslije osvajanja Mundijala: Poljubac dvojice igrača "zapalio" društvene mreže

Poslije osvajanja Mundijala Feran Tores i Markos Ljorente su otišli zajedno na odmor, a o njihovom strastvenom poljupcu društvene mreže bruje.

Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Španija je postala prvak svijeta. U finalu Mundijala pobedila je Argentinu (1:0). Gol vrijedan titule dao je Feran Tores u 106. minutu i tako je postao heroj nacije. Poslije toga je otišao na odmor sa saigračem iz nacionalnog tima Markosom Ljorenteom i tamo se dogodio momenat koji je "zapalio" društvene mreže.

Paparaci prate svaki korak španskih fudbalera poslije nevjerovatnog uspjeha. Tako su snimali i Toresa i Ljorentea i uhvatili su njihov strastven poljubac. Nije dugo trebalo da krenu razne spekulacije o tome da li su možda njih dvojica i nešto više od saigrača i prijatelja...

Ni jedan ni drugi se nisu oglašavali o tome niti su davali previše pažnje spekulacijama po društvenim mrežama. Ali, ono što je jasno jeste da su njihove fotografije sa plaže i sa zajedničkog provoda brzo postale viralne.

: Ferran Torres and Llorente enjoying vacation together! pic.twitter.com/TfEAvHPnqv — The Touchline | (@TouchlineX)July 24, 2026

Feran Tores je tokom Mundijala, tačnije poslije utakmice sa Belgijom raskinuo sa svojom djevojkom Martinom Hanter. Sa druge strane Ljorente je oženjen sa Patrisijom Noarbe od 2023. godine i imaju ćerku. Zaprosio ju je baš na stadionu Atletiko Madrida dvije godine ranije.

Marcos Llorente qui demande en mariage sa petite amie, Patricia Noarbe, à l’Estadio Metroplitano… ❤️pic.twitter.com/50oOufwS5t — Atleti Francia (@AtletiFrancia)July 17, 2021

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Pogledajte 00:59 Haos posle meča Argentine i Engleske Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)