Za prekoračenje brzine kazna 1.990 evra, za "ablendovanje" 260: Spisak drakonskih kazni na hrvatskim putevima

Prebrza vožnja lokalnim putevima ne samo da može ugroziti vašu i tuđu bezbednost, već može ozbiljno da vam isprazni novčanik. Na primjer, prekoračenje brzine do 10 km/h u naseljenom mjestu košta 30 evra - više nego putarina od Zagreba do Splita, koja iznosi 26,40 evra.

Evo detaljnog pregleda kazni koje vas mogu zadesiti na hrvatskim putevima:

Prekoračenje brzine u naselju:

Do 10 km/h: 30 evra

Od 10 do 20 km/h: 60 evra

Od 20 do 30 km/h: 130 evra

Od 30 do 50 km/h: 290 do 920 evra

Preko 50 km/h: 1.320 do 2.650 evra ili zatvor do 60 dana

Na auto-putu:

Prekoračenje 10-30 km/h: 60 evra

30-50 km/h: 260 evra

Preko 50 km/h: od 660 do 1.990 evra

I dok vikendom kolone postaju svakodnevica, nipošto nemojte pokušavati da ih zaobiđete vožnjom zaustavnom trakom. To je jedna od najopasnijih radnji u saobraćaju, a kazna iznosi čak 260 evra. Dovoljno je da neko samo otvori vrata da se rashladi - i nesreća je neizbježna, prenosi B92.

Kazna za "ablendovanje" - 260 evra

Vozači koji "tjeraju“ one ispred sebe svjetlosnim signalima takođe rizikuju 260 evra kazne - zakon izričito zabranjuje požurivanje drugih učesnika u saobraćaju, čak i kada nema gužve.

Kazna za korišćenje telefona - 130 evra

Ne pišite poruke, ne pregledajte društvene mreže dok vozite - kazna za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje iznosi 130 evra, a posledice mogu biti daleko veće.

Pojas, djeca i sigurnost u vozilu:

Vožnja bez pojasa: 130 evra

Djeca bez sjedišta (do 150 cm visine): 130 evra

Bezbjednost djece nije stvar izbora, već zakonska i moralna obaveza - čak i za kratke relacije.

Otvoren prozor - 30 evra kazna

Mnogi vozači tokom velikih vrućina ostavljaju automobil sa otvorenim prozorom. Ako je vozilo bez nadzora - policija vas može kazniti sa 30 evra. Zakon jasno propisuje: vozilo mora biti zaključano, motor ugašen, prozori zatvoreni.

Tablice i nepropisan teret:

Loše vidljive registarske tablice: 30 evra

Nepropisan prevoz tereta (npr. daske za veslanje koje vire iz gepeka): novčana kazna i dodatne mere

Umor za volanom:

Ako vas policija zatekne pospane, mogu vas kazniti od 130 do 260 evra. Još važnije - umor je čest uzrok nesreća sa fatalnim posljedicama.

Alkohol i droge - najstrože kazne:

0,5 do 1 promil: 390 do 660 evra

1 do 1,5 promila: 660 do 1.990 evra

Preko 1,5 promila: 1.320 do 2.650 evra ili zatvor do 60 dana

Vožnja pod dejstvom droga ili lekova: ista kazna - novčana ili zatvorska

Dakle, ako planirate vožnju kroz Hrvatsku, budite strpljivi, vežite pojas, ne pipajte telefon i zaboravite na prečice. Ušteda na putarini ne vredi ako vas čeka kazna koja prelazi cijenu cijelog ljetovanja.

