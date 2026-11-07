Osumnjičeni za trgovinu drogom: Određen pritvor za 10 uhapšenih u akciji "Demidž"

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor za deset uhapšenih u akciji "Demidž" osumnjičenih za trgovinu drogom na području Banjaluke, Laktaša i Odžaka.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Pritvor je određen za licima M. S, B. K, P. P, S. V, B. J, M. P, R. P, M. K, S. Š. i S. V, saopšteno je iz Okružnog suda u Banjaluci.

Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog opravdavane bojazni da će ponoviti krivično djelo.

Na teret im se stavlja da su od početka 2025. godine do 4. novembra 2026. godine, kupovali, držali, prenosili i prodavali marihuanu i kokain korisnicima na području Banjaluke, Laktaša i Odžaka.

Ova lica uhapšena su u utorak, 3. novembra, u akciji "Demidž" kada je u pretresima 20 lokacija pronađeno oko 13 kilograma droge, te više od 100.000 KM.

(Srna)