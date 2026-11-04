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Akcija "Demidž": Uhapšeni sutra ujutro pred tužiocem, poznata imena uhapšenih

Akcija "Demidž": Uhapšeni sutra ujutro pred tužiocem, poznata imena uhapšenih

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Srna
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Uhapšeni u akciji "Demidž" biće sutra, najvjerovatnije ujutru, sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, rekao je načelnik Sektora kriminalističke policije PU Banjaluka Slaviša Kojić.

akcija demidž Izvor: PU Banjaluka

"To će biti najvjerovatnije sutra u jutarnjim časovima", rekao je novinarima u Banjaluci načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Banjaluka Slaviša Kojić.

Kojić je naveo da je u akciji uhapšeno 17 osoba, a da se za još tri intenzivno traga.

Prema nezvaničnim informacijama Srne, uhapšeni su Mladen Samardžija i Boban Kantar, kao i Banjalučani Aleksandar Solarević, Branko Jeličić, Radomir Popović, Slobodan Škrbić, Miroslav Kalabić, Dejan Gatarić, Stefan Petrović, Bojan Macanović, Marko Radulović i Nikola Amidžić. Uhapšeni su i Srđan i Sreten Velimirović iz Laktaša, Maksimilijan Panić iz Kotor Varoša i Siniša Vujinović iz Odžaka.

Banjalučki mediji navode da se Samardžija zbog trgovine narkoticima nalazi pod istragom Tužilaštva BiH, da je Kantar 2021. osuđen na četiri godine zatvora zbog trgovine narkoticima u predmetu "Alfa dva", a da je Jeličić 2024. uhapšen u akciji "Nišan dva".

Uhapšeni su osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. U akciji su izvršeni pretresi na 20 lokacija u Banjaluci, a oduzeto je oko 13 kilograma različitih vrsta droge i više od 100.000 KM u različitim apoenima i valutama. Policija je pronašla i dva pištolja, putničko vozilo, digitalne vage, mobilne telefone i testove za utvrđivanje čistoće kokaina.

Akciju je sprovela Policijska uprava Banjaluka u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske, te Policijskom upravom Odžak. Sve mjere preduzimaju se pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po naredbama Okružnog suda u Banjaluci.

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