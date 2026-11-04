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Detalji akcije u Banjaluci: Uhapšeni Mladen Samardžija i Boban Kantar

Detalji akcije u Banjaluci: Uhapšeni Mladen Samardžija i Boban Kantar

Autor Haris Krhalić
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Mladen Samardžija i Boban Kantar uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji u Banjaluci. Pored njih uhapšeno je još lica, a pronađena su velike količine droge i novca.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mladen Samardžija i Boban Kantar uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji u Banjaluci, saznaje portal Provjereno.

Pored njih, slobode je lišeno još lica, ali detalji o njihovom broju i identitetu za sada nisu poznati. Prema saznanjima portala, tokom akcije pronađene su velike količine droge i novca, kao i drugi dokazni materijal, dok policijski službenici još obavljaju pretrese na više lokacija.

Navodi se da je riječ o jednoj od najvećih policijskih akcija na području Banjaluke u posljednje vrijeme.

Nadležni policijski organi se još nisu zvanično oglasili o ovom slučaju, a pretpostavlja se da će više zvaničnih informacija biti saopšteno po završetku svih pretresa.

Samardžija je lice koje je od ranije poznato policijskim strukturama, a važio je za jednog od najtraženijih bjegunaca sa Interpolove potjernice i pripadnika „kavačkog klana“.

On je i ranije bio hapšen, ali odlukom Suda BiH nije izručen Sloveniji, već je pušten na slobodu uz mjeru zabrane napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine. 

I Boban Kantar je odranije poznat policiji. Prethodno je privođen zbog krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, a 2021. godine je pred Okružnim sudom u Banjaluci osuđen na četiri godine zatvora nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice.

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Tagovi

Mladen Samardžija droga Banjaluka hapšenje

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