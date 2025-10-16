logo
Po Interpolovoj potjernici: Ponovo uhapšen Mladen Samardžija

Autor N.D.
Mladen Samardžija uhapšen je juče 15. oktobra po Interpolovoj potjernici prilikom saobraćajne kontrole u Prozor-Rami.

mladen samardžija Izvor: Interpol/Printscreen

Samardžija je ranije proveo devet mjeseci u pritvoru u Vojkovićima, a potom je pušten da se brani sa slobode. Za njim je Interpol raspisao crvenu potjernicu po zahtjevu slovenačkog pravosuđa, piše Raport.

Samardžija je rođen 1990. godine u Kopru, ali posjeduje i državljanstvo BiH. On je predat Sudu BiH, dok je podnesen i zahtjev za njegovu ekstradiciju u Sloveniju, gdje ga takođe potražuju.

Tereti se da je, kao član međunarodne kriminalne grupe unutar Kavačkog klana iz Crne Gore, koordinirao rukovanje i isporuku ilegalnih droga i novca, vrbovao nove članove grupe i sebi pribavio veliku imovinsku korist. Optužen je za neovlašteni promet opojnim drogama, pranje novca i ometanje rada pravosuđa.

Samardžija je prvi put uhapšen u decembru 2023. godine tokom akcije „Tokio“ na Jahorini. Prilikom pretresa apartmana koje je koristio pronađena je veća količina droge, novac, više komada oružja, municija i luksuznih vozila. Konkretno, oduzet je kilogram kokaina, 8.000 KM, 122.580 eura, četiri pištolja, laptop, više mobilnih telefona, manja količina marihuane, 20 komada metaka kalibra 9x19 mm i vozila „VW Golf 7“, „VW Polo“, „Audi RS3“, „Ford Focus“ i „Škoda Oktavia“.

