Obustavljen postupak izručenja: Mladen Samardžija pušten na slobodu

Sud BiH pustio je na slobodu Mladena Samardžiju, koji je uhapšen u Prozoru po međunarodnoj potjernici Interpola u Ljubljani.

Izvor: Interpol/Printscreen

”Sud je nakon održanog ročišta, povodom hapšenja Mladen Samardžije, donio rješenje kojim je odbijen zahtjev države moliteljice za privremeno pritvaranje potraživanog i on je pušten na slobodu”, navode u Sudu Bosne i Hercegovine za ATV.

Pojašnjavaju da je potjernica raspisana u cilju vođenja krivičnog postupka pred nadležnim pravosudnim organom Republike Slovenije, zbog sumnje da je potraživani počinio krivično djelo nezakonita proizvodnja i trgovina droge, nedozvoljenih supstanci u sportu i prekursora za proizvodnju droge iz člana 186. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Slovenije.

”Istim rješenjem, obustavljen je postupak izručenja potraživanog Mladena Samardžije pokrenut pred Sudom BiH na osnovu navedene međunarodne potjernice”, navode u Sudu BiH.

Podsjetimo, Samardžija je i ranije privođen po potjernici Interpola Slovenije, ali njegovo izručenje nije moguće budući da ima državljanstvo BiH.

Protiv njega je aktivna i istraga u okviru akcije ”Tokio”, koju sprovode MUP Republike Srpske i Tužilaštvo BiH zbog sumnje da je umiješan u međunarodnu trgovinu drogom. U okviru te istrage Samardžija je nekoliko mjeseci proveo u pritvoru, a krajem avgusta prošle godine je pušten na slobodu.

Tada su mu određene mjere zabrane koje su u međuvremenu ublažene. Istraga nije okončana, niti je donesena tužilačka odluka.

(Mondo)