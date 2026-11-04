Oglasili se iz policije o akciji "Demidž": Uhapšeno 17 osoba, oduzeto 13 kilograma droge, oružje i više od 100.000 KM

U policijskoj akciji „Demidž“ uhapšeno 17 lica, a traga se za još tri. Pretreseno 20 lokacija, oduzeto oko 13 kg droge, preko 100.000 KM, dva pištolja i vozilo.

Izvor: PU Banjaluka

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Policijskom upravom Odžak, realizuju operativnu akciju kodnog naziva „Demidž“, koja je usmjerena na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga.

U okviru ove akcije do sada je lišeno slobode 17 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok policijski službenici intenzivno tragaju za još tri lica.

Na osnovu naredbi Okružnog suda u Banjaluci izvršeni su pretresi na 20 lokacija.

Zaplijenjeni droga, novac, oružje i vozilo

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, putničko vozilo, više komada digitalnih vaga, više mobilnih telefona, kao i testovi za utvrđivanje čistoće kokaina.

Takođe, policija je privremeno oduzela dva pištolja, novac u iznosu većem od 100.000 KM u različitim apoenima i valutama, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokazni materijal.

Sve mjere i radnje u okviru akcije „Demidž“ preduzimaju se pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po naredbama Okružnog suda u Banjaluci.