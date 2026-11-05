Oduzeto 13 kilograma droge: Deset uhapšenih u akciji "Demidž" sprovedeno u Okružno javno tužilaštvo

Deset osoba uhapšenih u policijskoj akciji "Demidž" sprovedeno je jutros u Okružno tužilaštvo Banjaluka.

Izvor: Srna

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Policijskom upravom Odžak realizovali su juče operativnu akciju "Demidž" usmjerenu na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga.

Izvršeni su pretresi 20 lokacija, a oduzeto je oko 13 kilograma različitih vrsta materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge.

U akciji su oduzeti i putničko vozilo, više digitalnih vaga, više mobilnih telefona, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, više od 100.000 KM u različitim apoenima i valutama i drugi predmeti.