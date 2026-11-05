Izvještaj protiv 18 osumnjičenih: Tužilaštvo odlučuje o pritvoru za uhapšene u akciji "Demidž"

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci ispitaće 10 osoba uhapšenih u akciji "Demidž", nakon čega odlučuje o pritvoru. Tokom razbijanja narko-mreže policija je oduzela 13 kilograma droge i više od 100.000 KM, te izvještajem obuhvatila ukupno 18 osumnjičenih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva (OJT) u Banjaluci ispitaće 10 lica osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet droge, nakon čega će donijeti odluku o prijedlogu za određivanje mjere pritvora.

Kako je saopšteno iz ovog tužilaštva, u njihove prostorije jutros su sprovedeni M.S. (36) iz Slovenije, B.K. (34), S.V. (30), B.J. (42), M.P. (34), R.P. (30), M.K. (41) i S.Š. (30) iz Banjaluke, te S.V. (55) iz Odžaka i D.G. (22) iz Mrkonjić Grada.

Ova lica su osumnjičena da su od početka 2025. godine do 4. novembra ove godine neovlašteno kupovala, držala, prenosila i prodavala marihuanu i kokain na području grada Banjaluka, Laktaši i opštine Odžak. Osumnjičene su uhapsili pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet i banjalučke policije, u okviru istrage koju vodi banjalučko tužilaštvo.

Iz Policijske uprave Banjaluka i Uprave Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet dostavljen je i zvaničan izvještaj Tužilaštvu protiv ukupno 18 osumnjičenih lica. Od tog broja, četiri osobe su trenutno nedostupne organima gonjenja, dok su četiri lica nakon završene kriminalističke obrade puštena da se brane sa slobode.

PU Banjaluka: U akciji "Demidž" pretreseno 20 lokacija, pronađeno oko 13 kilograma droge

Banjalučka policija je u okviru akcije "Demidž" izvršila pretrese na 20 lokacija, te je tom prilikom pronađeno i oduzeto oko 13 kilograma različitih vrsta droge, kao i više od 100.000 KM, saopšteno je iz Policijske uprave (PU) Banjaluka.

Precizirano je da je pronađeno i oduzeto oko 12,5 kilograma marihuane, oko 500 grama kokaina, manja količina hašiša, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, više digitalnih vaga i mobilnih telefona. Pored više od 100.000 KM u različitim apoenima i valutama, oduzeta su i dva pištolja, te jedno putničko vozilo, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Kada je riječ o licima protiv kojih će OJT Banjaluka biti dostavljen izvještaj u redovnoj proceduri (bez sprovođenja u tužilaštvo), iz policije navode da se radi o A.S, S.P, B.M, M.R, M.L, K.P. i I.T. iz Banjaluke, te S.V. iz Laktaša.

Akcija kodnog naziva "Demidž" realizovana je pod nadzorom postupajućeg tužioca OJT Banjaluka i po naredbama banjalučkog Okružnog suda, a u uspješnoj saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom (SAJ) i Žandarmerijom MUP-a Srpske, te Policijskom upravom Odžak. Iz PU Banjaluka su poručili da će nastaviti da kontinuirano preduzimaju rigorozne mjere s ciljem sprečavanja zloupotrebe droga.