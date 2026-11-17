U padu aviona Vojske Srbije poginuo je pilot. Avion 'Mig-29' srušio se između Nove i Stare Pazove.

Izvor: Rina

Avion Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove, a pilot je poginuo, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije.

Riječ je o avionu "Mig-29", koji je pripadao 204. vazduhoplovnoj brigadi stacioniranoj na aerodromu u Batajnici.

Na mjestu nesreće nalaze se pripadnici Vojske Srbije, policije i Vojne policije, kao i vatrogasci i ekipe Hitne pomoći.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku pada aviona.

Ministarstvo odbrane se još nije oglasilo povodom nesreće.

(RTS/MONDO)