Dobojska policija podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Doboj izvještaj protiv državljanina Indije Č.K. zbog sumnje da je počinio krivična djela kompjuterska prevara i pranje novca.

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Prema informacijama iz Policijske uprave Doboj, osumnjičeni je u julu ove godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, koristio lažnu imejl adresu koja je bila identična adresi poslovnog partnera iz Singapura.

On je jednom privrednom društvu sa područja Dervente dostavio fakturu sa izmijenjenim podacima za plaćanje, u kojoj je umjesto bankovnog računa poslovnog partnera naveo podatke svog ličnog računa.

Na taj način je, kako se sumnja, doveo u zabludu oštećeno privredno društvo, koje je izvršilo uplatu od 7.595,05 američkih dolara na njegov bankovni račun.

Nakon što je novac uplaćen, osumnjičeni ga je podigao u gotovini i proslijedio trećem licu.

Izvještaj o izvršenim krivičnim djelima protiv osumnjičenog podnesen je Okružnom javnom tužilaštvu Doboj 16. novembra.

(Mondo)