Tužilaštvo BiH saopštilo je da je oko 30 pripadnika policijskih agencija obuhvaćeno predmetima iz Skaj aplikacije, a sedam ih je osuđeno.

Izvor: Anadolija/Mustafa Öztürk

U predmetima vezanim za "Skaj" aplikaciju do sada je obuhvaćeno oko 30 pripadnika agencija za sprovođenje zakona, od kojih je sedam osuđeno prvostepenim ili pravosnažnim presudama, dok su ostali predmeti u toku, saopšteno je danas iz Tužilaštva BiH.

Iz ove pravosudne institucije podsjetili su da su danas izvršeni pretresi, te uhapšena žena policijski službenik Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) koja je osumnjičena da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Nakon ispitivanja osumnjičene tužilac će, kako se navodi, u zakonskom roku donijeti odluku o narednim mjerama i radnjama.

Iz Sipe je ranije danas saopšteno da su pripadnici ove policijske agencije u Istočnom Sarajevu uhapsili policijsku službenicu ove agencije zbog sumnje da je odavala povjerljive informacije iz istraga.

Riječ je o akciji "Krug" i višemjesečnoj istrazi koja je sprovođena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a njen početak odnosi se na informacije proistekle iz aplikacije "Skaj", naveli su iz Sipe.