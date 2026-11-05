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Nemiri u Francuskoj: Sukobi policije i demonstranata u Parizu i Lionu

Nemiri u Francuskoj: Sukobi policije i demonstranata u Parizu i Lionu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Tokom masovnih protesta i štrajka radnika javnog sektora širom Francuske, u Parizu i Lionu došlo je do sukoba sa policijom. Novi nemiri predstavljaju ozbiljan izazov za predsjednika Makrona.

Nemiri u Francuskoj: Sukobi policije i demonstranata u Parizu i Lionu Izvor: X/CerfiaFR

U Parizu i Lionu dio demonstranata sukobio se danas sa policijom tokom uglavnom mirnih protesta održanih širom zemlje i jednodnevnog štrajka dijela radnika u javnom sektoru, što predstavlja novi izazov za predsjednika Emanuela Makrona.

Najnoviji protesti uslijedili su nakon niza demonstracija zbog troškova života, javnih usluga i lošeg stanja u obrazovanju, koje su se pretvorile u najteže građanske nemire u Francuskoj u posljednjih nekoliko godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u protestima širom zemlje dosad učestvovalo 270.000 ljudi, ne računajući Pariz, gdje je glavni protest počeo poslije podne.

"To je tek početak", izjavila je Sofi Bine iz sindikata CGT.

U Parizu je na samom početku vladala svečana atmosfera, dok je grupa raznolikih učesnika pjevala Marseljezu, a na ulicama su se vidjela i vozila nalik onima iz karnevalskih povorki. Zbog jednodnevnog štrajka, kom su se pridružili i pojedini radnici iz energetskog sektora, kao i nastavnici, Ajfelova kula je bila zatvorena, ali u saobraćaju nije bilo većih problema.

Ipak, otprilike dva sata nakon početka, dio ljudi na čelu kolone sukobio se sa policijom, koja je upotrijebila suzavac.

U Lionu je interventna policija upotrijebila suzavac i krenula u akciju protiv grupe demonstranata. Neki od njih, obučeni u crno i sa prekrivenim licima, uzvikivali su parole protiv policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su osobe koje su bacale pirotehnička sredstva u četvrtak ujutru izazvale požar u srednjoj školi nedaleko od Tuluza, zbog čega su učenici i zaposleni bili primorani da napuste zgradu dok su vatrogasci gasili požar.

"Ovakvo kriminalno ponašanje je apsolutni skandal", naveo je ministar obrazovanja Eduar Žefre na mreži Iks (X).

Štrajk je u četvrtak ujutru rezultirao smanjenjem proizvodnje električne energije u francuskim nuklearnim elektranama, a ministarstvo obrazovanja je izvijestilo da u njemu učestvuje nešto više od 15 odsto nastavnika.

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Tagovi

Francuska protesti

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