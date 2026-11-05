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Na ulice izlazi 70.000 policajaca: Najavljene demonstracije stotina hiljada francuskih radnika

Na ulice izlazi 70.000 policajaca: Najavljene demonstracije stotina hiljada francuskih radnika

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Očekuje se da će više stotina hiljada demonstranata izaći na ulice francuskih gradova u okviru štrajka u javnom sektoru, što je novi test za predsjednika Francuske Emanuela Makrona.

Najavljene demonstracije stotina hiljada francuskih radnika Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Poziv na proteste uputili su sindikati, a podršku su dale i studentske grupe.

Prethodno su održane demonstracije zbog visokih troškova života, lošeg stanja javnih usluga i nedovoljno ulaganja u prosvjetu, tokom kojih su izbili i veliki nemiri.

Francuske vlasti će rasporediti oko 70.000 policajaca širom zemlje, javila je televizija BFM. Domaća obavještajna služba očekuje da će se na demonstracije izaći između 500.000 i 700.000 ljudi izvan Pariza.

Ministarstvo prosvjete saopštilo je da se očekuje štrajk 17,5 odsto nastavnika u javnim osnovnim školama, a sindikati su upozorili na vjerovatne poremećaje u željezničkom i javnom prevozu.

(Mondo)

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Francuska protesti

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