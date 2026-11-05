logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na plaži se nasukalo više desetina kitova: Spasioci pokušavaju da preživjele vrate u vodu (Video)

Na plaži se nasukalo više desetina kitova: Spasioci pokušavaju da preživjele vrate u vodu (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Više desetina kitova pilota pronađeno je na plaži na Sjevernom ostrvu Novog Zelanda, a spasioci pokušavaju da vrate u vodu nekoliko preživjelih, saopšteno je iz Ministarstva za zaštitu prirode.

Na plaži se nasukalo više desetina kitova Izvor: No Comment TV/youtube/screenshot

U saopštenju se navodi da je najmanje 20 kitova nasukano duž obale Ngavi, blizu Kejp Palisera, najjužnije tačke Sjevernog ostrva.

Do sada su dva kita uspješno vraćena u more.

Mještani su rekli da se tokom noći na obali nasukalo oko 50 kitova, prenio je Radio Novi Zeland.

Većina je uginula usljed povreda, a volonteri pokušavaju da ostale održe u životu i pomognu im da se hidriraju koristeći kante vode i peškire.

Nasukani kitovi su česti na obalama Novog Zelanda i Australije. Velike populacije kitova pilota žive u dubokim okeanima oko ovih ostrvskih zemalja, ali još nije poznato zašto neke jedinke ostaju nasukane na obalu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kitovi Novi Zeland

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ