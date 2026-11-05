Na plaži se nasukalo više desetina kitova: Spasioci pokušavaju da preživjele vrate u vodu (Video)

Više desetina kitova pilota pronađeno je na plaži na Sjevernom ostrvu Novog Zelanda, a spasioci pokušavaju da vrate u vodu nekoliko preživjelih, saopšteno je iz Ministarstva za zaštitu prirode.

Izvor: No Comment TV/youtube/screenshot

U saopštenju se navodi da je najmanje 20 kitova nasukano duž obale Ngavi, blizu Kejp Palisera, najjužnije tačke Sjevernog ostrva.

Do sada su dva kita uspješno vraćena u more.

Mještani su rekli da se tokom noći na obali nasukalo oko 50 kitova, prenio je Radio Novi Zeland.

Većina je uginula usljed povreda, a volonteri pokušavaju da ostale održe u životu i pomognu im da se hidriraju koristeći kante vode i peškire.

Nasukani kitovi su česti na obalama Novog Zelanda i Australije. Velike populacije kitova pilota žive u dubokim okeanima oko ovih ostrvskih zemalja, ali još nije poznato zašto neke jedinke ostaju nasukane na obalu.

(Mondo)