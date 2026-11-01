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Napad Molotovljevim koktelima na policiju: Francuske vlasti pokrenule istragu za pokušaj ubistva

Napad Molotovljevim koktelima na policiju: Francuske vlasti pokrenule istragu za pokušaj ubistva

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Francuske vlasti su pokrenule istragu o "pokušaju ubistva" zbog napada Molotovljevim koktelom na snage bezbjednosti tokom protesta ovog vikenda, saopštilo je tužilaštvo.

Napad Molotovljevim koktelima na policiju: Francuske vlasti pokrenule istragu za pokušaj ubistva Izvor: Middle East Images / Sipa USA / Profimedia

"Eksplozivne naprave bačene su na oko petnaest žandarma, kao i na policajce", navedeno je u saopštenju.

Pariska policija je ranije otkrila da su stotine demonstranata napale snage bezbjednosti "projektilima", uključujući Molotovljev koktel, prenosi AFP.

Nijedan osumnjičeni nije uhapšen u vezi sa incidentom.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je ranije osudio ono što je opisao kao "vanredan" nivo nasilja među nekim demonstrantima, napominjući da su pripadnici snaga bezbjednosti zadobili opekotine u napadima Molotovljevim koktelima.

Takođe je rekao da je juče širom zemlje uhapšeno 565 ljudi.

Protesti se nastavljaju širom Francuske treći vikend zaredom, što je navelo vlasti da uvedu policijski čas u Parizu između 23.00 i 6.00 časova ujutro kako bi obuzdale nemire.

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Francuska protesti

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