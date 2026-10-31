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Haos širom Francuske: Na ulicama pola miliona ljudi, policija zasuta kamenicama i Molotovljevim koktelima (VIDEO)

Haos širom Francuske: Na ulicama pola miliona ljudi, policija zasuta kamenicama i Molotovljevim koktelima (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Agencije
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Skoro pola miliona ljudi učestvovalo je u demonstracijama širom Francuske. Zbog sve češćih poziva na "revoluciju", na ulicama je raspoređeno 70.000 policajaca, a u Parizu i drugim gradovima došlo je do žestokih sukoba izgrednika i snaga reda.

Haos širom Francuske: Na ulicama pola miliona ljudi, policija zasuta kamenicama i Molotovljevim koktelima (VIDEO) Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

Skoro pola miliona ljudi učestvovalo je danas u demonstracijama širom Francuske, uključujući 200.000 u Parizu, saopštila je koalicija omladinskih organizacija i sindikata koji zastupaju srednjoškolce i studente, dok je policija procijenila da je na ulicama bilo oko 320.000 ljudi.

Demonstracije su organizovali srednjoškolci, studenti, članovi pokreta "Žutih prsluka" i sindikati, a vlasti posebno zabrinjavaju sve češći pozivi na "revoluciju" i "ustanak", zbog čega je danas za održavanje reda angažovano 70.000 policajaca.

Na kraju protestnih šetnji u Parizu, Marselju, Lionu i drugim francuskim gradovima došlo je do porasta tenzija.

U Parizu je došlo do žestokih sukoba policije i dijela demonstranata, nakon čega su ulice bile ispunjene suzavcem, javili su novinari agencije AFP.

Desetine maskiranih osoba, obučenih u crno, koristile su čekiće kako bi vadile kocke kaldrme, koje su zatim bacale na policiju, koja je uzvratila suzavcem, a nekoliko puta je u talasima intervenisala i pendrecima.

"Tvrdo jezgro od nekoliko stotina izgrednika", koje se nalazilo na začelju povorke, napalo je policiju raznim predmetima, uključujući i Molotovljev koktel, saopštila je pariska policijska prefektura.

Do sukoba demonstranata i policije je došlo i u Marselju, a u Lionu, trećem po veličini gradu u Francuskoj, ljudi su gađali policiju raznim predmetima, na šta su policajci odgovorili upotrebom suzavca.

U Tuluzu, na jugu zemlje, policija je upotrijebila vodene topove da bi rasturila neprijavljeni skup, na kom je bilo više hiljada ljudi.

Lider "Nepokorene Francuske" i predsjednički kandidat Žan-Lik Melanšon učestvovao je na demonstracijama u Parizu.

Nekoliko organizacija već je pozvalo na nastavak protesta, a dvije su najavile blokade srednjih škola i fakulteta u utorak i četvrtak. Za četvrtak je planiran i veliki štrajk na poziv sindikata, dok su "Žuti prsluci" pozvali na nove proteste u petak i subotu.

Talas nezadovoljstva počeo je sredinom septembra zbog visokih troškova života i rasta cijena goriva, a ti protesti su se nadovezali na okupljanja srednjoškolaca, koji traže više novca za obrazovanje, zapošljavanje dodatnih nastavnika i obnovu škola.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta povrijeđena su 1.193 policajca i žandarma, a nije poznat tačan broj povrijeđenih demonstranata.

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Francuska protesti

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