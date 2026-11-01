Haos na ulicama i veliki masovni protesti širom Francuske: Povrijeđeno desetine ljudi, privreda u kolapsu

U masovnim protestima širom Francuske povrijeđeno je 18 policajaca i 60 demonstranata, dok je 565 osoba uhapšeno. Nasilni sukobi zadali su i težak udarac lokalnoj privredi.

Izvor: Tesson/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na protestima u subotu u Francuskoj je povrijeđeno 18 policajaca i 60 demonstranata, od kojih je četvoro u teškom stanju, prema izvještaju Civilne bezbjednosti u koji je "Figaro" imao uvid, piše Tačno.

Prema podacima Privredne i industrijske komore (CCI), 20 prodavnica je pretrpjelo štetu.

Broj incidenata u kojima je nanesena šteta trgovinskim objektima tokom demonstracija u subotu u Francuskoj bio je znatno manji nego prethodnih vikenda, prema podacima CCI Frans, u kojima se takođe napominje da preduzeća trpe pad prodaje.

Privredna komora je poslije mobilizacije građana 17. oktobra izbrojala 2.488 pogođenih objekata, a 24. oktobra 50, prema prethodnom izvještaju.

CCI Frans je danas izrazio zabrinutost zbog uticaja demonstracija na atraktivnost Francuske i aktivnost trgovinskih objekata uoči praznične sezone, koja predstavlja vrhunac aktivnosti za lokalna preduzeća.

Procjenjuje se da je pad prodaje za preduzeća koja se nalaze u blizini demonstracija između 60 i 80 odsto u poređenju sa uobičajenom prodajom subotom.

Ranije ove sedmice, CCI je pomenuo pad prometa od 80 odsto.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez osudio je jutros "nevjerovatno nasilje" nekoliko stotina izgrednika i izrazio je žaljenje zbog porasta nasilja prema policajcima i žandarmima.

Prema izvještaju koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo sinoć u 21 čas, širom Francuske je juče uhapšeno 565 ljudi.

Međunarodni savez mladih procijenio je da je u Francuskoj na protestima učestvovalo skoro pola miliona demonstranata, uključujući 200.000 u Parizu, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je na protestima bilo 320.000 ljudi, među kojima 70.000 u Parizu.

Tokom protesta širom Francuske u subotu zabilježeni su sukobi u više gradova, uključujući Pariz, Lion, Bordo, Marsej, Lil i Tuluz, a policija je u pojedinim intervencijama koristila suzavac, biber-sprej i vodene topove.

Protesti zbog, između ostalog, rasta troškova života, za poboljšanje školstva i policijskog nasilja održani su u oko 30 francuskih gradova.

Ovo je bio treći veliki dan mobilizacije u Francuskoj u posljednje tri sedmice, nakon protesta održanih 17. i 24. oktobra.