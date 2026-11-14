Mira Marković u trci za predsjednicu Francuske: Političarka srpskog porijekla kandidat "Partije za životinje"

U trku za predsjednika Francuske 2027. ulazi Mira Marković ispred Partije za životinje. Ova psihološkinja želi da prava životinja stavi u centar političke debate.

Izvor: Youtube/Parti animaliste

U trci za predsjednika Francuske 2027. godine našla se i Mira Marković (Mira Douchka Marković), suosnivačica, kopredsjednica i portparolka Partije za životinje, čije prezime nosi prepoznatljiv srpski korijen. Ova psihološkinja po struci i bivša pariska savjetnica staje na čelo političke opcije koja želi da prava životinja postavi u centar političke debate.

Dok zvanična kampanja hvata zalet, Partija za životinje koristi jubilej – deset godina od osnivanja – da u 10. arondismanu u Parizu održi svoj prvi zvanični predizborni miting.

Mira Marković je zvanično predstavljena kao kandidatkinja za predsjedničku fotelju, uz poruku da su životinje do sada bile "veliki zaboravljeni akteri u svim političkim programima".

Izazov zvan potpisi i lokalna uporišta

Za razliku od izbora 2022. godine, kada stranka nije uspjela da sakupi zakonski propisanih 500 potpisa podrške (tadašnja kandidatkinja Hélène Thouy sakupila je 139 potpisa) [cite: ], stranka danas ima oko 4.000 članova i znatno jaču lokalnu mrežu. Na posljednjim opštinskim izborima, Partija za životinje uspjela je da izabere 28 kandidata u gradovima poput Monpeljea, Grenobla, Marselja i Avra.

Štab Mire Marković već raspolaže sa oko 140 obećanih potpisa izabranih zvaničnika koji su prije pet godina podržali prethodnu kandidaturu, a mobilizacija na terenu je u punom jeku.

Povezivanje prava životinja sa svakodnevnim temama građana

Uprkos tome što je riječ o relativno mladoj političkoj snazi, Partija za životinje bilježi stabilne izborne rezultate – na evropskim izborima 2019. i 2024. godine osvajali su oko 2% glasova (blizu 490.000 birača), čime su se plasirali rame uz rame sa tradicionalnim političkim opcijama poput komunista.

Kampanja za 2027. godinu osloniće se na veće prisustvo u medijima, debate, kao i na saradnju sa uticajnim internet-influenserima koji se bore za zaštitu životinja. Iz stranke poručuju da pitanje tretmana životinja nije izolovana tema, već je neraskidivo povezano sa ljudskim dostojanstvom, ekonomijom, kupovnom moći, zdravstvom i zaštitom životne sredine.

(Ssup/MONDO)