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Kremlj se oglasio o mirovnim pregovorima: Moskva neće postavljati uslove evropski pregovarački tim

Kremlj se oglasio o mirovnim pregovorima: Moskva neće postavljati uslove evropski pregovarački tim

Autor Haris Krhalić
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Dmitrij Peskov poručio je da Moskva neće postavljati uslove za izbor evropskog pregovarača. Zelenski traži da EU odredi predstavnika do kraja novembra.

Kremlj: Rusija neće određivati pregovarače EU Izvor: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Moskva neće postavljati uslove u vezi sa sastavom evropskog pregovaračkog tima za buduće mirovne razgovore o Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ne možemo i ne želimo postavljati uslove za njihov pregovarački tim. Takav pristup je potpuno pogrešan“, rekao je Peskov u subotu.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se unutar Evropske unije razgovara o mogućnosti imenovanja posebnog izaslanika koji bi predstavljao evropske interese u eventualnim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Peskov je ranije, 25. oktobra, izjavio da bi Rusija podržala imenovanje pregovarača Evropske unije ukoliko bi taj predstavnik iskreno radio na pronalaženju mirnog rješenja.

Kao mogući pregovarači pominju se Stub i Pavel

U razgovorima o mogućem evropskom predstavniku pominju se predsjednik Finske Aleksandar Stub i predsjednik Češke Petr Pavel.

Međutim, Evropska unija još nije postigla dogovor o tome ko bi mogao da preuzme ovu ulogu.

Takođe, među članicama EU još nema usaglašenog stava o tome kada bi direktni pregovori trebalo da počnu.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski poručio je u subotu da Evropa mora direktno učestvovati u narednom krugu mirovnih pregovora, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Ukrajinom i Rusijom.

Prema njegovim riječima, evropski partneri trebalo bi da odluče ko će ih predstavljati za pregovaračkim stolom.

Zelenski očekuje da ta odluka bude donesena do kraja novembra, kako bi Evropska unija imala svog predstavnika u budućim razgovorima o mogućem mirovnom rješenju.

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dmitrij peskov Rat u Ukrajini

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