Džokej čizme su najveći modni hit za jesen i zimu: Elegantne i idu uz sve, najviše će se nositi u tri nijanse

Čizme inspirisane jahanjem su ponovo u modi, a u pitanju je klasičan model koji se lako uklapa u jesenje i zimske kombinacije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Neki komadi obuće nikada zaista ne izlaze iz mode, već se s vremena na vrijeme vrate u prvi plan i podsjete nas da jednostavnost može da izgleda veoma elegantno. Upravo takve su džokej čizme, inspirisane obućom za jahanje, koje ove sezone ponovo privlače pažnju ljubiteljki klasičnog i praktičnog stila.

Prepoznatljive su po visokom, ravnom kroju, jednostavnoj silueti i minimalnom broju detalja. Za razliku od modela sa visokom potpeticom ili upadljivim ukrasima, njihova prednost je u tome što se lako uklapaju u različite stilove i pogodne su za svakodnevno nošenje.

Kako nositi džokej čizme ove sezone?

Jedna od najvećih prednosti ovog modela jeste njegova prilagodljivost. Džokej čizme odlično izgledaju uz ravne farmerke, jednostavan džemper i kaput, pa su dobar izbor za svakodnevne obaveze. Za nešto elegantniji izgled mogu se kombinovati sa suknjama i haljinama, naročito uz duže kapute i pletene komade.

Crne kožne čizme predstavljaju siguran izbor za one koji vole klasičnu garderobu, dok su braon i konjak nijanse zanimljiva alternativa. Posebno lijepo izgledaju uz bež, krem, sivu i bordo boju, koje se često nose tokom hladnijih mjeseci.

Zašto su ponovo toliko popularne?

Modni trendovi sve više prostora ostavljaju obući koja spaja praktičnost i upečatljiv izgled. Visoke čizme ravnog đona uklapaju se u taj pristup jer ne zahtijevaju komplikovano stilizovanje, a istovremeno mogu da učine da i jednostavna kombinacija izgleda sređenije.

Džokej model posebno će se dopasti ženama koje ne žele da se odreknu udobnosti zarad stila. Njihova jednostavna linija lako se uklapa u garderobu koju već imamo, pa nisu namijenjene samo onima koji prate svaki novi trend.

Ako tražite čizme koje ćete moći da nosite iz sezone u sezonu, ovaj klasičan model vrijedi uzeti u obzir. Uz dobar kaput, omiljene farmerke ili pletenu haljinu, džokej čizme mogu postati jedan od najpraktičnijih komada u jesenjoj i zimskoj garderobi.

(Mondo)