Friteza na vruć vazduh ili rerna: Razlika u potrošnji je velika, jedan uređaj troši manje struje

U većini slučajeva, friteza na vruć vazduh radi brže i jeftinije od rerne.

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Izbor kuhinjskog uređaja utiče na svakodnevnu pripremu hrane, račune za struju i kvalitet obroka. Friteza na vruć vazduh, poznata i kao air fryer, postala je hit posljednjih godina, ali tradicionalna rerna i dalje ima brojne prednosti. Od izbora zavisi koliko ćete vremena i novca uštedjeti, ali i koliko će vam priprema obroka biti praktična.

Koliko struje troši rerna, a koliko friteza na vruć vazduh?

Njemačka fondacija Stiftung Warentest ispitivala je potrošnju friteza na vruć vazduh, a najbolje ocenjeni model uporedila je i sa kućnom rernom. Prema njihovim navodima, friteze na vruć vazduh pripremaju hranu brže i troše manje električne energije od klasičnih rerni. Ipak, potrošnja se razlikuje među modelima, pa ušteda nije ista kod svakog uređaja.

Friteza zagreva manji prostor, pa joj je obično potrebno manje vremena da dostigne željenu temperaturu. Koliko će struje potrošiti jedan ili drugi uređaj zavisi od modela, količine hrane, temperature i trajanja pripreme.

Kako radi friteza na vruć vazduh i kada je dobar izbor?

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Friteza na vruć vazduh radi poput male rerne sa ventilatorom. Vruć vazduh kruži oko hrane, zbog čega ona brzo dobija hrskavu koricu. Uređaj se brzo zagreva i može da potroši manje energije od rerne, naročito prilikom pripreme manjih porcija.

Dobar je izbor za one koji žive sami i parove kojima su važni brza priprema obroka i hrskave grickalice. Nedostatak je ograničen kapacitet. U manjim modelima teško je pripremiti hranu za veliku porodicu ili ispeći veliki pleh kolača.

Koje su prednosti tradicionalne rerne?

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Rerna omogućava pripremu većih količina hrane. U njoj bez problema možete da ispečete kolač, zapečeno jelo ili meso za cijelu porodicu. Ima široku primenu, a odgovarajući programi omogućavaju pečenje na nekoliko nivoa istovremeno.

Njeni nedostaci mogu da budu duže zagrijavanje, veća potrošnja struje prilikom pripreme malih porcija i zahtjevnije čišćenje.

Šta izabrati za svakodnevnu upotrebu?

Friteza na vruć vazduh dobar je izbor ako kuvate za jednu ili dvije osobe, želite da uštedite vrijeme i energiju i volite hrskava jela. Ako hranu pripremate u nekoliko uzastopnih tura, moguća ušteda se smanjuje.

Rerna je praktičnija za velike porodice i ljubitelje domaćih kolača i peciva. U mnogim domovima ova dva uređaja se dopunjuju. Friteza služi za manje svakodnevne obroke, a rerna za prilike kada se priprema više hrane.

(MONDO)