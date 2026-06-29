3 uređaja koja nikada ne smijete gasiti direktno iz struje: Ova navika može skupo da vas košta

Naglo prekidanje napajanja izvlačenjem utikača iz zida drastično skraćuje radni vijek modernih aparata, tvrde stručnjaci.

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Iako nekada može djelovati kao logičan potez, gašenje uređaja direktnim izvlačenjem kabla iz zida zapravo pravi više štete nego koristi. Kod pojedinih, modernih uređaja ova navika može drastično da skrati radni vijek i izazove skupe kvarove.

Prvi na udaru su štampači. Kada uređaj ugasite regularno, klikom na njegovo dugme, on pokreće proceduru koja "parkira" glavu štampača i štiti kertridže od sušenja.

Izvlačenjem kabla ovaj proces se naglo prekida. Kada sljedeći put upalite štampač, on će to prepoznati kao sistemsku grešku i pokrenuće agresivno, duboko čišćenje koje troši enormne količine skupocjenog mastila.

Slična greška pravi se i sa Wi-Fi ruterima. Gašenje naglim prekidanjem napajanja može izazvati probleme prilikom ponovnog uspostavljanja mreže, pogotovo ako je veliki broj uređaja povezan na ruter.

Najveću cijenu ove navike ipak plaćaju moderni OLED televizori. Dok vi spavate, vaš TV u stanju mirovanja zapravo obavlja važan posao - pokreće automatski algoritam za osvježavanje piksela koji sprečava trajno urezivanje slike (takozvani burn-in).

Ako mu nasilno prekinete dotok struje, ekran ostaje bez te zaštite, što dugoročno dovodi do nepovratnog kvarenja kvaliteta prikaza i blijedih mrlja na ekranu.

Uređaje uvijek treba gasiti isključivo na njihovo fabričko dugme ili preko daljinskog upravljača, a ne direktnim izvlačenjem utikača iz utičnice, zaključuju stručnjaci, uz napomenu da uređaji moraju sami da završe svoj unutrašnji proces gašenja kako bi trajali godinama.

(Smartlife/Mondo)