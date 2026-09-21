Novi film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 – Djeca Kozare" još nije prikazan pred publikom, ali je njegova promotivna kampanja već izazvala polemike u Hrvatskoj

Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi

Prvi zvanični trejler je konačno ugledao svjetlost dana za dugoočekivano filmsko ostvarenje reditelja Lordana Zafranovića, "Zlatni rez '42: Djeca Kozare".

Ovaj istorijski, potresni i emotivni filmski poduhvat će 2. oktobra otvoriti predstojeći Međunarodni filmski festival FEST u beogradskom Sava Centru, a sudeći po prvim kadrovima, publiku očekuje potresan film.

Zafranovićevo najnovije remek-djelo vraća gledaoce u najmračniji period Drugog svjetskog rata i zloglasni logor smrti Jasenovac, formiran 1941. godine u okviru Nezavisne Države Hrvatske (NDH) pod pokroviteljstvom nacističke Njemačke.

Vidi opis Objavljen trejler filma "Djeca Kozare": Hrvati ga već nazvali kontroverznim, a nisu vidjeli nijedan kadar (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kroz isprepletane i bolne perspektive žrtava i samih egzekutora, reditelj bez trunke kompromisa istražuje jezivu "anatomiju zla", vijerno prikazujući stravično stradanje Srba, Jevreja, Roma i hrvatskih antifašista. Film direktno postavlja brutalno i univerzalno pitanje: Može li čovječanstvo uopšte opstati nakon suočavanja sa sopstvenim zlom?

Pogledajte trejler:

Djeca Kozare Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi

U fokusu ove izuzetno teške i istorijski važne priče nalazi se i unutrašnji sukob unutar samog sistema zločina, tačno u trenutku kada se jedan od izvršilaca nakratko pobuni protiv nezapamćenih zvjerstava, čime i sam ubrzo postaje žrtva užasa kojem je do tada služio.

Iza ovog projekta stoji nevjerovatna glumačka ekipa: Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Dušanka Glid Stojanović, Pavle Mensur, Miodrag Miša Dragičević, Jadranka Nanić Jovanović, Gorica Popović, Bojan Navojec, Hana Hegedušić, Slobodan Milovanović, Ivica Klemenc, dok se u ulozi specijalnog gosta pojavljuje glumačka legenda Predrag Miki Manojlović.

Scenario za ovo djelo potpisuju legendarni Arsen Diklić i Lordan Zafranović, uz dragocjenu saradnju koscenaristkinje Uroške Tatomir i dramaturga Slobodana Terzića.

Fotografija plakata izazvala najviše reakcija

Najviše reakcija izazvala je fotografija korišćena na promotivnom plakatu. Kritičari filma iz Hrvatske tvrde da na njoj nisu prikazana djeca sa Kozare, već hrvatska porodica Ivičević iz Drvenika, fotografisana 1944. godine u izbjegličkom kampu El Šat u Egiptu.

Fotografija je ranije objavljena u monografiji "Makarski primorci u zbjegu, 1943–1946" autora Velimira Urlića, koju je 2003. godine objavio Gradski muzej Makarska. Na filmskom plakatu fotografija je grafički obrađena i prikazana uz bodljikavu žicu, tvrde oni, prenosi Večernji.hr.

Zbog toga dio hrvatskih istoričara i javnosti postavlja pitanje da li je fotografija odgovarajuće korišćena u kontekstu filma koji govori o stradanju kozaračke djece.

Istoričarka Vlatka Vukelić kritikovala je način na koji se, prema njenom mišljenju, u javnom prostoru koriste fotografije i priče o dječjim žrtvama.

Ona tako piše pred premijeru filma, koji zapravo još nije ni vidjela, a navodi da javni djelatnici, pa tako i Zafranović, "koriste dječje žrtve za prikupljanje političkih ili umjetničkih bodova, dolazi do banalizacije patnje".

"Ako se dječije žrtve predstavljaju isključivo kao dokaz genocidnosti 'drugoga naroda' ili 'drugog tabora', sjećanje postaje oružje u permanentnom ratu narativa. Time se stvara selektivni moral: 'naši' su uvijek branitelji i žrtve, 'njihovi' su uvijek zločinci", piše Vukelićeva.

(Mondo.rs)